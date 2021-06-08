Социальным работникам региона вручены премии губернатора

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8 июня 2021, 18:38 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Торжественную церемонию награждения провел Алексей Текслер.

Сегодня, 8 июня, в России отмечают День социального работника. По традиции сотрудников управлений социальной защиты и учреждений системы соцзащиты поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства.

«Вы представляете особую профессию, ее выбирают лишь те, кто обладает добрым сердцем, душевной щедростью, милосердием, — подчеркнул глава региона. — Именно такие люди работают в социальных учреждениях нашей области, посвятив себя столь важному и значимому делу. Вы возвращаете людям веру в добро, вселяете уверенность в том, что люди не останутся один на один с житейскими трудностями».

Сотрудникам социальной сферы, внесшим значительный вклад в развитие социальной поддержки и социального обслуживания населения, ежегодно вручаются премии губернатора. В 2021 году лауреатами премии стали 50 южноуральцев — это те, кто достиг значительных результатов в профессиональной деятельности, а также внес значительный вклад в развитие региональной системы социальной защиты населения.

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