Полковник КГБ ЛССР в отставке: Вы думаете, что скоро в Латвии все с перьями ходить будут?

Аргументы Недели → Общество 18+

8 июня 2021, 18:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Избрание нового министра МВД Латвии вызвало неоднозначную реакцию в обществе: одни считают, что Мария Голубева, увы, не сможет управлять «мужской» профессией, а другие предполагают, что глава МВД, которая «исповедует» идеи ЛГБТ, будет «протаскивать» законы для своих…



Пару дней назад в Риге произошел такой случай: женщина с ребенком прогуливалась по городу и увидела, как «непонятно» одетые девушки целовались при всем народе… Она сделала замечание! Девушки повернули в ее сторону голову и… оказались парнями. Более того, ей стали высказывать, что «если не нравится, то пусть уезжает на Восток, а тут свободная страна». Что же получается? Два отпрыска нетрадиционной сексуальной ориентации имеют право хамить и посылать «традиционную» женщину с ребенком? Довольно смело стали вести себя такие представители… Видимо, обрадовались назначению нового министра МВД…





Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке:



«Такое правительство долго не просуществует. Я никак не отношусь к новым министрам. Все это временно. Что касается идей ЛГБТ, то вы считаете, что мы тут начнем с перьями в з@ ходить скоро? Наивная вы! Все это уже было! Всегда существовали люди с подобной сексуальной ориентацией, и в советское время. Им даже был выделен один из парков в Риге. Я проходил частенько мимо и слушал, видел… Латвийских представителей ЛГБТ было человек 20, а вот сочувствующих и иностранных «коллег» было полно. Мы уже проходили «этот путь», когда возникали такие «революционные» идеи, как изъять детей и отдать на воспитание государству и т.д. Все это не прижилось. Поймите, Латвия – страна, которая идет на компромиссы, но не более того! Мы же маленькое государство, а кто рожать-то будет тогда? Мы же просто вымрем… Все эти «нововведения» долго не просуществуют в Латвии».



Слова умного человека успокаивают…

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