Мэр в законе: может ли осужденный Айвар Лембергс стать вновь главой Вентспилса

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8 июня 2021, 17:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

В Латвии прошли региональные выборы в самоуправления. Результат был ожидаемый: латвийцы устали от нынешнего правительства и хотят видеть «старое».



Как ни старались правящие партии «слить» главу Вентспилса Айвара Лембергса, похоже, им это не удалось: за партию осужденного г-на Лембергса в Вентспилсе проголосовало 54% избирателей. Это и понятно: у людей при мэре Лембергсе всегда была работа, да и город отличался ухоженностью, чистотой.



Итак, Вентспилс проголосовал за Лембергса! 54% избирателей! Это дает семь из 13 мест в Вентспилской думе. Такого большинства было бы достаточно, чтобы переизбрать Айвара Лембергса мэром.



Но! Суд первой инстанции признал г-на Лембергса виновным во взяточничестве и других преступлениях. Более того, суд ввел меру пресечения – заключение под стражу. Конечно, г-н Лембергс обжалует решение первой инстанции, но сколько займет это времени, увы, невозможно предсказать.



Может ли Айвар Лембергс вновь стать мэром?



Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии не видит никаких юридических препятствий: избрать можно и находящегося под арестом депутата. Требуется только согласие Лембергса.



Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава решил «надавить» на жителей Вентспилса: «Не исключено, что могут быть организованы повторные выборы, но в итоге проигравшими будут сами жители. Их держат в заложниках».



Глас народа Вентспилса:



«Что этот Домбрава сделал для Латвии? Что? Он может только ловить блох перед сном!»



«Лембергс – наш президент!»



«Может стоит этому депутату перечитать Конституцию Латвии? Там четко сказано, что «суверенная власть государства Латвии принадлежит народу!» Пусть учит кунгс (господин на латышском) Домбрава русские пословицы… может пригодиться!»



«Сроду не работавший Янка Домбрава, тунеядец, рот раскрыл. Ума-то нет понять, что выглядит полным и@м»



«Вы сказали, что «Домбрава считает»… А он и считать умеет?»



«Всякие сынки лезут в дела Вентспилса! Иди назад под «юбку». Народ без тебя разберется»



«Вентспилс был просто конфеткой при Лембергсе! А теперь все испоганили!»



«А у нас законы не действуют в Латвии? Теперь «янки» решают, что должно быть?»



Если честно, то я, как журналист, давно не видела такого негатива по отношению к правящим, и, чтобы так защищали своего мэра… И это в спокойной и «боязливой» Латвии.

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