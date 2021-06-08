Гитарист Aerosmith сомневается в том, что грядущее европейское турне группы состоится

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8 июня 2021, 17:21 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

В феврале этого года легендарная американская рок-группа Aerosmith объявила о переносе сроков своего летнего европейского тура. Даты, первоначально запланированные на 2020 год, были перенесены на 2021 год. 22 февраля 2021 года они снова были перенесены на 2022 год.

Однако в своём новом интервью гитарист группы Брэд Уитфорд говорит о том, что он сомневается в том, что Aerosmith когда-нибудь снова будут выступать. Во время своего появления в серии интервью Джо Бонамассы (американский блюз-рок-гитарист – авт.) «Live From Nerdville» Уитфорд назвал возраст группы в качестве ключевых причин подобной перспективы.

«У меня есть сомнения в том, что Aerosmith когда-нибудь снова выступят на данном этапе своего существования, потому что наш возраст становится реально влияющим на это фактором», - сказал Уитфорд.

Уитфорд - самый молодой участник группы, которому в феврале исполнилось 69 лет. В марте вокалисту группы Стивену Тайлеру стукнуло 73 года, гитаристу Джо Перри в сентябре будет 71 год, в июне ударнику Джоуи Крамеру исполнится 71 год, а басисту Тому Гамильтону в декабре будет 70 лет.

Еще в 2016 году барабанщик Aerosmith Джоуи Крамер сказал американскому журналу Rolling Stone, что ряд проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются члены группы, включая его сердечный приступ в 2014 году и падение гитариста Джо Перри на сцене, затрудняют возможность группы выступать так, как они привыкли.

«Это удивило меня до чертиков, когда этот приступ произошел», - сказал Крамер о своем страхе за здоровье. «Я занимаюсь спортом каждый день, я добросовестно отношусь к своему здоровью. Я думал, что это была просто изжога или несварение желудка», - добавляет он, вспоминая свой приступ.

В 2016 году Перри упал на сцене во время выступления со своей другой группой, The Hollywood Vampires. Два года спустя во время гостевого появления во время шоу Билли Джоэла (американских певец и музыкант – авт.), у Джо Перри началась одышка, что привело к появлению парамедиков за кулисами после этого выступления.

«Мы уже не 25-летние, мы не можем играть так много концертов, как раньше. Стивен Тайлер не может петь два вечера подряд или три-четыре вечера в неделю — это физически невозможно. Таким образом, встает вопрос о том, чтобы ездить на гастроли меньше, чем мы привыкли, или вообще не делать этого», - говорит Крамер.

«Сейчас затея с гастролями кажется практически несбыточной мечтой», - говорит Уитфорд. «Вряд ли что-нибудь произойдет на протяжении долгого периода. Иногда я не уверен, о чем думают мои партнеры, когда считают, что это турне состоится», - добавляет он.

Уитфорд также упомянул проблемы, связанные с Brexit (выход Великобритании из Европейского Союза – авт.). «Стало гораздо сложнее получить рабочую визу в Великобританию», - говорит он.

В течение нескольких месяцев единственная дата выступления Aerosmith в 2021 году – в бостонском парке Фенуэй – все еще значилась в календаре на этот год. 20 мая этот концерт тоже перенесли на 2022 год. Бостонское выступление остается единственным концертом в их американском расписании.

2020 год должен был стать напряженным годом для четырехкратных обладателей премии «Грэмми», которые планировали отпраздновать 50-летие со дня образование своей группы. В январе Aerosmith получили от Академии Звукозаписи звание «Люди года 2020». После концертов в январе и феврале они должны были продолжить свою серию концертов «Deuces Are Wild» в парке MGM в Лас-Вегасе с датами в мае и июне.

«Deuces Are Wild» - это постоянная концертная резиденция (музыкальная резиденция, серия концертов в определенных местах – авт.) Aerosmith, которая проходила с апреля 2019 по июль 2020 года, с 50 концертами в театре Park Theater в Лас-Вегасе, девятью концертами на трех площадках MGM на Восточном Побережье (три концерта в MGM National Harbor в Мэриленде, два концерта в Borgata в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, и четыре концерта в MassMutual Center в Массачусетсе), также включая в себя фестивальные выступления в Миннесоте и Онтарио. Часть этих выступлений, а также первоначальные европейские даты 2020 года были отложены из-за пандемии Covid-19.

Последний на сегодняшний день концерт Aerosmith состоялся 15 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.

Aerosmith продали более 150 миллионов альбомов по всему миру за пять десятилетий с момента своего создания.

Aerosmith являются обладателями многочисленных наград, в том числе четырех премий Грэмми, восьми премий American Music Awards, шести премий Billboard и 12 премий MTV Video Music Awards.

В расписании турне группы Aerosmith на 2022 год также указана и дата российского концерта в Москве, который должен состояться 17 июля на ВТБ Арене.

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