Экс-министр сообщения Латвии: Зачем Илону Маску инвестировать в Латвию, если его деньги могут отобрать

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8 июня 2021, 16:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Американский миллиардер Илон Маск создает подразделение в Литве, которое займется проектом спутникового интернета. А почему же не в Латвии? Свое мнение высказал латвийский политик, экс-министр сообщения Айнар Шлесерс.



«Возможно, Маска проинформировали, что в Латвии перед тем, как начать бизнес, ему необходимо открыть счет в банке. А чтобы это сделать, Маску придется доказать происхождение своих денег. Так как среди акционеров Tesla множество людей и предприятий со всего мира, придется проверить всех и источники происхождения денег. Если Илону Маску не удастся доказать, где его партнеры взяли деньги, «контора Знотини» (Служба финансовой разведки-пр. АН) все это арестует и после этого конфискует. Глава Службы финансовой разведки г-жа Знотиня уже превзошла Великобританию, где арестовано намного меньше денег. В Латвии арестовано больше 800 млн евро. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш знает, что делает Знотиня и поддерживает ее. Поговаривают, что Кариньш и сам хочет, чтобы было конфисковано как можно больше денег, чтобы можно было использовать их для починки госбюджета. Шах и мат Кариньшу! Илон Маск выбрал Литву! Кариньш взялся за свержение режима Лукашенко. И очень увлечен своим процессом. Латвийское правительство не думает, как развивать экономику, как привлечь инвестиции, как создавать новые проекты. У латвийского правительства нет представления о том, как развивать страну», - заявил г-н Шлесерс.



Действительно, за последние пару лет в Латвии идет борьба за «прозрачность доходов». Этим занимается Служба финансовой разведки Латвии. Как это происходит?



По данному поводу высказался немецкий адвокат Марк Мандельбаум, партнер адвокатской фирмы в Латвии:



«Опасения и беспокойство вызывают нарушения прав и свобод наших клиентов, граждан Германии, со стороны ряда государственных институтов Латвии, что несовместимо с принципами демократического общества. В борьбе за то, чтобы стране не попасть в «серые списки» стран с ненадежной финансовой системой Латвия перешла своего рода Рубикон. Грубо попираются основные нормы прав человека. Главный нарушитель – Служба финансовой разведки Илзе Знотиня».



Г-н Мандельбаум сетует на то, что его счета его клиентов были «заморожены»: перепроверялись много раз и были признаны чистыми, но неактивными счета в течении 45 дней, без какого-либо права обжаловать это решение. Были и такие клиенты, которые лишились своих денег: полиция просто арестовала счета! Причем до того, как было вынесено заключение о «преступном» происхождении этих денег без предъявления доказательств и решений суда. Фактически клиенты немецкого адвоката без суда были названы преступниками, что в Германии является уголовным преступлением.



В латвийских СМИ все чаще и чаще появляются статьи о «потерпевших» бизнесменах, которым г-жа Знотиня «заморозила» счета. Без объяснений! Один ответ: «Мы подозреваем, что ваши деньги добыты незаконным путем!» Так объясняют банки клиентам. И просят доказать «прозрачность» денег аж за 20 лет!» Пострадавших бизнесменов, инвесторов, как отметил г-н Шлесерс, аж на 800 млн евро. Совершенно очевидно, что «контора Знотини» не смогла все это провернуть без одобрения «хозяина». Особенно «лютует» мадам с бизнесменами из России, Беларуси… Под раздачу попадают и другие западные инвесторы.



Стоит ли инвестировать в Латвию? Может следует последовать примеру Илона Маска? Тогда есть вариант сохранить свои деньги! Думайте, господа инвесторы…

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