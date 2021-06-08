Заммэра Владимир Ефимов: Москва объявила аукцион на строительство ледового дворца

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8 июня 2021, 16:00

Фото: depositphotos.ru

Москва регулярно предлагает инвесторам в аренду земельные участки под создание спортивных объектов. Так, сейчас на торги выставлен участок площадью 2,6 га в Юго-западном административном округе. Он предназначен под строительство ледового дворца, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица объявила аукцион в электронной форме на аренду земельного участка в районе Северное Бутово, коммунальная зона «Садки», ул. Поляны, влд. 12, з/у 2. Эта территория предназначена для создания ледового спорткомплекса площадью более 13 тысяч квадратных метров, в котором будет не менее 500 зрительских мест, уточнил вице-мэр.

Договор с победителем торгов будет заключен сроком на 7 лет и 4 месяца. За это время арендатор должен будет возвести объект и ввести его в эксплуатацию. По итогам реализации проекта его передадут в собственность инвестора, а после ввода в эксплуатацию собственник сможет продлить договор аренды участка либо выкупить его, заключил заммэра Ефимов.

Начальная цена годовой аренды за участок составляет 2,5 млн рублей, уточнил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В прошлом году город уже реализовал на электронных торгах шесть таких участков общей площадью около 3 га, а с начала этого года – ещё два участка площадью 1,54 га. При этом конкуренция составила в среднем 4 участника за лот.

Заявки на аукцион принимаются в электронной форме на Инвестиционном портале Москвы до 21 июня 2021 года, а торги состоятся 24 июня. Здесь же можно ознакомиться с документацией и характеристиками других участков, предлагаемых в аренду.





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