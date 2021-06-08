В Челябинской области создадут виртуальный тур по Тургояку

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8 июня 2021, 15:05 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Красотой уникального озера можно будет насладится из любой точки мира.

Как рассказала сегодня в ходе онлайн пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс», специалист по развитию туризма Агентства инвестиционного развития Миасского городского округа Наталя Гринькова, в ближайшее время будет разработан виртуальный эко-тур «Легенды озера Тургояк». Передать неповторимую природу авторам проекта помогут современные мультимедийные технологии и панорамная съемка. С помощью аудиогида посетителям будет представлена информация, в том числе научные факты, об озере. Проект, разработанный агентством, будет реализован за счет гранта.

Также на грантовые средства Южно-Уральский научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН изучит золотистые водоросли озера Тургояк и его дериватов. Исследование позволит ученым получить данные об уникальных микроорганизмах и в дальнейшем построить палеоклиматические реконструкции.

Как пояснила начальник управления экопросвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области Марина Дымова, ведомство ведет активную работу по привлечению жителей области и организаций в создание и реализацию экологических инициатив.

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