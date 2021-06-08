Собянин рассказал о развитии сети городских клубов для старшего поколения

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8 июня 2021, 14:56

Фото: соцсети

Мэр Москвы рассказал о развитии сети клубных пространств «Мой социальный центр» в ходе посещения одного из таких городских клубов нового формата для людей старшего поколения в Ломоносовском районе, где также поздравил социальных работников с профессиональным праздником.



«Хотел поздравить вас с профессиональным праздником, сказать спасибо огромное от всех жителей Москвы, особенно от тех, кто нуждается в вашей помощи, поддержке. Важно, что во время пандемии вы были на передовой, помогали тем, кто был дома, нуждался в лечении, поддержке. Рисковое было занятие, с вашей стороны, но никаких отказов не было, никто не ушел с работы. Эти очень радует. Это такая проверка была всей социальной службы», - отметил Сергей Собянин в ходе общения с работниками центра.



Он подчеркнул, что в Москве открываются социальные центры нового формата, где можно не только получить помощь, но и просто провести досуг. Одним из таких центров является городской клуб для людей старшего поколения в Ломоносовском районе.



«У нас такие замечательные центры организуются - новый формат работы, когда людям оказывается не только материальная помощь, но и такая душевная. Душевное общение - это, конечно, здорово», - добавил мэр столицы.



По словам Собянина, к концу года в Москве будет уже около 25 клубов «Мой социальный центр»



Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщает, что создание клубов «Мой социальный центр» городские власти начали в 2019 году. До конца этого года в Москве планируется открыть еще 13 клубных пространств, в которых москвичи старшего поколения могут найти занятие по душе.



Городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в Ломоносовском районе был открыт осенью 2020 года в отдельно стоящем двухэтажном здании на улице Крупской. В ходе ремонта помещение было приспособлено под нужды центра. В нем обустроили творческую мастерскую, кулинарную студию, ремесленную мастерскую, многофункциональный спортивный и актовый залы.

С начала 2021 года в центре были созданы 24 клуба по интересам, участниками которых стали свыше 600 человек. Начиная с апреля 2021 года центр посещают от 50 до 80 человек ежедневно. Ожидается, что в перспективе, после полного прекращения пандемии, число посетителей увеличится в несколько раз.

В настоящее время городские клубы для людей старшего поколения «Мой социальный центр» работают в 12 районах Москвы: Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Северном Чертаново, Южном Бутово, Сокольниках, Ломоносовском, Южном Тушино, Некрасовке, Митино, в Московском и пос. Щаповское. Со дня открытия их гостями, в том числе онлайн, стали порядка 145 тыс. москвичей.

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