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Собянин: Москва вновь после пандемии примет главный теннисный турнир России

, 14:39

Собянин: Москва вновь после пандемии примет главный теннисный турнир России
Фото: соцсети

Мэр столицы поддержал проведение в 2021 году теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Правительство Москвы окажет поддержку Федерации тенниса России в проведении международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Отмечается, что после годичного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, Москва вновь примет главный теннисный турнир России. «ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Планируется, что в турнире 2021 года примут участие до тысячи человек.

Кубок Кремля проводится в Москве уже более 30 лет (с 1990 года среди мужчин и с 1996 года среди женщин). Турнир является одной из визитных карточек столицы.

Напомним, что в 2019 году победителем в мужском одиночном разряде стал россиянин Андрей Рублев, в женском - швейцарка Белинда Бенчич. Чаще всех на турнире у мужчин побеждал россиянин Евгений Кафельников (пять раз), у женщин по два раза выигрывали россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина и француженка Мари Пирс.

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