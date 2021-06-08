Сергунина: На стажировку в Москву приехали волонтеры из 14 регионов страны

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8 июня 2021, 12:42

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что ресурсный центр «Мосволонтер» с 7 по 12 июня проводит серию встреч и мастер-классов для руководителей добровольческих объединений из 14 регионов России.



«Московские волонтеры расскажут коллегам о действующих в городе социально ориентированных проектах и лучших добровольческих практиках. На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества», - сказала Наталья Сергунина.



Уточняется, что участниками обучающей стажировки стали 18 представителей волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.



В частности, гостей познакомят с деятельностью столичных волонтеров-медиков, добровольцы-экологи расскажут о своих мероприятиях и поделятся опытом по организации сбора пластика, макулатуры, одежды и обуви для вторичной переработки.



«Отдельное внимание на стажировке будет уделено вопросам доступности городской среды. Также для участников пройдет интерактивная игра, рассчитанная на работу в команде. А во время встреч с представителями столичного комитета общественных связей и молодежной политики будут обсуждаться меры поддержки гражданских инициатив в Москве и других городах. В свободное время гостей пригласят на обзорные экскурсии по столице и выставку некоммерческих организаций Москвы», - сообщается на официальном сайте мэра столицы.



Стажировка проводится в рамках программы мобильности добровольцев Ассоциации волонтерских центров. Отмечается, что участниками программы в 2019-2020-х годах стали свыше 5 тыс. человек из 84 субъектов России.





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