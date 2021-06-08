Андрей Бочкарев: в Москве начинается возведение двух станций центрального участка Троицкой линии метро

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8 июня 2021, 11:42

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена.

По словам Бочкарева, работы ведутся на будущих станциях «Академическая» и «Улица Строителей».



«Строители вышли на площадки двух станций центрального участка Троицкой линии - «Академическая» и «Улица Строителей». Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он уточнил, что на «Академической» начался монтаж ограждающих конструкций котлована. Андрей Бочкарев сообщил, что их готовность в настоящее время оценивается в 15%, а к активной разработке грунта предполагают приступить в августе.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на «Улице Строителей» ведется сооружение пионерной траншеи, затем планируется приступить к устройству ограждающих конструкций котлована.



«Все осуществляемые и запланированные работы на будущих станциях участка выполняются в четком соответствии с заблаговременно произведенными расчетами оценки их влияния на окружающие здания и зеленые насаждения, поскольку действовать приходится в условиях плотной городской застройки», - сообщил Кравцов.



Известно, что общая протяженность новой Троицкой линии московского метро составит почти 40 км. Она соединит городской округ Троицк и Московское центральное кольцо. В зоне притяжения новой линии проживают более 1 млн человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч. Ежедневно новой веткой смогут пользоваться около 100 тыс. человек.





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