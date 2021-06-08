Челябинск оказался на втором месте в стране по количеству «пьяных преступлений»

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2021, 09:28 Анна Семенова

Челябинцы чаще других совершают преступления по пьяни. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

РИА Новости опубликовали данные тревожных вызовов за три последних года

За основу рейтинга взяли более 100 тысяч тревожных вызовов с 2019 по 2021 год, которые поступали в систему безопасности Delta. Выводы неутешительные: с каждым годом число преступлений, совершенных в нетрезвом виде, становится больше.

Первое место занял…культурный Санкт-Петербург. За год, с 2019 по 2020-й, количество преступлений на пьяную голову здесь выросло на 23%.

Ну а вторую ступеньку пьедестала разделили Москва и Челябинск. Радует хотя бы тот факт, что на Южном Урале не слишком большой годовой прирост. В то время как в столице за год рост числа «пьяных преступлений» составил 26%, в Челябинске показатель вырос лишь на 2%.

Что же именно творят нетрезвые граждане? Открытые конфликты и дебош встречаются чаще всего. Далее идут кражи, затем нарушение общественного порядка.

Кстати, наши ближайшие зауральские соседи из города Кургана вошли в число самых «трезвых» наряду с Уфой, Нижним Новгородом, Казанью и Самарой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости