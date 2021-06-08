В Челябинске оштрафовали 19 водителей электросамокатов

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8 июня 2021, 09:04 Анна Семенова

Чтобы кататься на некоторых моделях самокатов, нужны водительские права. Фото: ГИБДД г. Челябинска

Их транспорт изъяли и эвакуировали на спецстоянку

Электросамокаты для Челябинска стали одновременно и большим событием и большой проблемой. С одной стороны, появление такого транспорта говорит о «продвинутости» города, челябинцы могут быстро и не во вред окружающей среде добраться из точки А в точку Б. И в то же время культура вождения оставляет желать лучшего. С начала года от электросамокатов пострадали шесть человек. Среди них и простые пешеходы (в том числе дети), которые оказывались на больничных койках после наезда лихачей, и сами водители двухколесного транспорта, которых сбивали машины.

На днях ГИБДД проводила в Челябинске мероприятие «Мотоциклист». Но следили и за электросамокатами большой мощности.

Итоги выходных такие: 19 водителей двухколесных средств передвижения были оштрафованы за нарушение правил. У троих не было водительских прав (которые требуются для управления самокатами большой мощности, типа Urent), троих заподозрили в том, что они нетрезвы, и они отказались пройти медосвидетельствование. У всех этих людей электросамокаты изъяли и отвезли на специальную стоянку. Также в ГИБДД сообщили, что начали отвозить брошенные где попало самокаты на штрафстоянку.

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