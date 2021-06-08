Главу Бурятии оштрафовали за разведенный в неположенном месте костер

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8 июня 2021, 08:22

Алексей Цыденов, фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил штраф за разведение костра в неположенном месте во время своего отпуска в мае. Об этом он рассказал местным жителям в Instagram, приложив соответствующий документ.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» - отметил глава республики.

Цыденов добавил, что в республике становится теплее, а пожароопасность повышается. Он призвал местных жителей быть аккуратнее, беречь себя и окружающих.

Согласно постановлению, глава Бурятии готовил на огне мясо и был оштрафован на три тысячи рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey)

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