Главу Бурятии оштрафовали за разведенный в неположенном месте костер
8 июня 2021, 08:22
Глава Бурятии Алексей Цыденов получил штраф за разведение костра в неположенном месте во время своего отпуска в мае. Об этом он рассказал местным жителям в Instagram, приложив соответствующий документ.
«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» - отметил глава республики.
Цыденов добавил, что в республике становится теплее, а пожароопасность повышается. Он призвал местных жителей быть аккуратнее, беречь себя и окружающих.
Согласно постановлению, глава Бурятии готовил на огне мясо и был оштрафован на три тысячи рублей.
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