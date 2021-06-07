Аргументы Недели Общество 13+

В США учёные обсуждают доказательство искусственного происхождения коронавируса

, 22:51

В США учёные обсуждают доказательство искусственного происхождения коронавируса
фото: pixabay.com

В США учёные обсуждают доказательство искусственного происхождения коронавирусной инфекции.
Двое американских исследователей доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер написали статью для газеты The Wall Street Journal.

Учёные пишут о существовании доказательств искусственного происхождения коронавируса. Куэй и Мюллер поясняют, что возбудитель COVID-19 имеет генетический след, который никогда не наблюдался у естественного коронавируса.
Авторы статьи предполагают, что вирус мог быть создан в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Зеленский пообещал, что за время его президентства Украина избавится от олигархов

Зеленский пообещал, что за время его президентства Украина избавится от олигархов

Глава Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 июня, заявил, что за время его президентства страна лишится олигархов. Политик напомнил, что обещал сделать это в своей предвыборной программе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью