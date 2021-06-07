В США учёные обсуждают доказательство искусственного происхождения коронавируса
7 июня 2021, 22:51
В США учёные обсуждают доказательство искусственного происхождения коронавирусной инфекции. Двое американских исследователей доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер написали статью для газеты The Wall Street Journal.
Учёные пишут о существовании доказательств искусственного происхождения коронавируса. Куэй и Мюллер поясняют, что возбудитель COVID-19 имеет генетический след, который никогда не наблюдался у естественного коронавируса. Авторы статьи предполагают, что вирус мог быть создан в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.
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