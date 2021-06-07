На Рижском взморье воздух свеж

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7 июня 2021, 20:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Лето, конечно, прекрасная пора, чтобы отдохнуть на море. Если честно, то пляжи с Ригой – сказка: белоснежный песок, неглубокое море и спокойствие. Но и в этой красоте есть свои нюансы.





Каждый пляж Латвии усердно добивается, чтобы стать лучшим для посетителей! А как узнать, что именно этот пляж лучший? Просто! Для этого достаточно лицезреть синий флаг. Что это значит? Синий флаг – знак того, что данное место соответствует международным стандартам качества окружающей среды. В этом году право поднимать Синий флаг получили тринадцать лучших пляжей Латвии. Кстати, удовольствие для владельцев не особо дешевое – 1200 евро. Хочешь «доход» от населения – выдержи все стандарты и заплати.





Какие стандарты?



Разумеется, чистота на пляже, всевозможные удобства, близость к столице Латвии и т.д.





Получение сертификата Синего флага означает, что определенные места для купания соответствуют всем 33 международным критериям качества воды, защиты природы, информация о среде. Это в дополнение уже к перечисленному.

Разумеется, все правильно! Но лично меня огорчает, что собачку нельзя вывести к морю, где водружен Синий флаг. Что делать? Я законы уважаю – купаю своего хаски на дальних пляжах… хотя живу рядом с синим флагом. Ирония судьбы или собакам вход запрещен! Кстати, и распивать спиртные напитки, курить и безобразничать тоже запрещено!

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