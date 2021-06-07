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МВД РФ утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители

, 19:38 Источник: ТАСС

МВД РФ утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
pixabay.com

Российское МВД утвердило порядок доставления лиц, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения, в медицинские вытрезвители и полицейские подразделения. В приказе ведомства сказано, что порядок доставления граждан в соответствующие места был согласован с федеральным органом исполнительной власти.

Речь идет о лицах, которые находятся в том числе в состоянии наркотического опьянения. В соответствии с документом, стражи порядка будут вправе доставлять пьяных граждан в специализированные учреждения из мест проживания, транспортных средств, а также с улиц.

Кроме того, в подобные вытрезвители будут помещать лиц из парков, скверов, со стадионов, площадей, из аэропортов, с территории вокзалов и прочих мест. Из жилища находящихся в нетрезвом состоянии граждан будут забирать, если стражи порядка будут усматривать в поведении таких лиц вероятность порчи имущества, угрозы жизни и здоровью окружающих, а также если проживающие вместе с такими лицами граждане направляют в полицию письменное заявление.

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