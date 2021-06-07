Специалисты-орнитологи призывают не спасать выпавших из гнезда птенцов

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7 июня 2021, 18:51 Источник: АГН Москва

фото: pixabay.com

В начале лета птенцы начинают покидать гнезда, хотя летать еще не умеют. Люди, замечающие выпавшего из гнезда птенчика пытаются спасти его, поднимают с земли. На самом деле подбирать птичек не надо. О них позаботятся их родители.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, что у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они еще не умеют летать.

Специалисты-орнитологи объяснили, что так задумано природой, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. "Такие птенцы называются слетками. Они желторотые, недостаточно оперившиеся, выглядят очень беспомощными", - рассказали орнитологи. Птенцы сидят на веточках или земле сначала недалеко от гнезда, потом перелетают на соседние деревья или кусты. При этом они еще недостаточно взрослые, чтобы добыть себе пропитание самостоятельно.

Их продолжают кормить родители, они точно знают местонахождение детеныша.

"Поэтому таких птенцов-слетков нельзя переносить далеко. Родители не бросили его, они находятся где-то рядом и позаботятся о своем птенце", - пояснили орнитологи.

Но если слетку грозит опасность, можно взять его и посадить на нижние ветви ближайшего дерева.

В исключительных случая, если гнездо разорено, и птенец выпал раньше времени, лучше обратиться к специалистам.

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