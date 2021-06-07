Холодильник, бутылка водки, детское питание: что изобретают богатейшие бизнесмены России

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2021, 18:39 Источник: forbes.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Известно, что в свое время в списки соавторов некоторых изобретений попадал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Так, к примеру, он мог похвастаться патентами на МКАД, крышу стадиона «Лужники» и… «пирожок печеный полуоктрытый». Многие патенты Лужкова уже давно прекратили свое действие. Forbes выяснил, кто из богатейших российских предпринимателей может быть автором наиболее интересных изобретений в наши дни.





Леонид Михельсон: изобретение - сани



Состояние: $24,9 млрд



Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон в 2019 году получил патент на «Транспортные сани металлические» с высокими маневренными характеристиками за счет поворотных механизмов лыжных пар. Сани позволяют перевозить грузы максимальной массой до 60 т, их конструкция способна преодолевать снежные гребни высотой до одного метра. Михельсон также является владельцем патента на сани, состоящие из полоза, пневмобаллонов для амортизации и рамы с настилом для крепления крупногабаритных грузов.





Зарах Илиев: изобретения - вращающееся рекламное устройство и часы



Состояние: $3,4 млрд



Зарах Илиев в марте 2008 года стал патентообладателем на рекламную конструкцию, которая встречает посетителей московского торгового центра «Европейский». Буква «е» в окружении полусфер и кольца со звездами была установлена в августе 2013 года, спустя семь лет после открытия торгового центра.



В атриуме торгового центра «Европейский» в 2006 году был смонтирован фонтан «Часы», патент на который Зарах Илиев получил в 2008 году. В 2013 году устройство модернизировали, и с тех пор в начале каждого часа фонтан в течение трех минут демонстрирует шоу из разноцветных водных струй.





Валентин Гапонцев: изобретение - оптическое волокно



Состояние: $2,8 млрд



Совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев, разработавший в 1990-е годы собственную технологию создания мощных и компактных волоконных лазеров, в октябре 2007 года получил патент США на волокно с низкими потерями передачи мощности. Известно, что компания изобретателя в настоящее время выпускает каждый четвертый лазер в мире. Способ изготовления заготовки оптического волокна Валентин Гапонцев с соавторами запатентовали еще в советские времена.





Юрий Шефлер: изобретения - бутылка водки и рецепт водки



Состояние: $2,6 млрд



Председатель совета директоров SPI Group Юрий Шефлер является одним из владельцев патентов США на бутылку водки с брендом Sojuzplodimport и на бутылку Stoli. Также Шефлер — автор рецепта и способа производства водки, которые были запатентованы в апреле 2004 года. Целью его изобретения было создание производства, позволяющего улучшить органолептические свойства крепкого алкогольного напитка температурными режимами выдержки, фильтрации и розлива, а также ароматическими соединениями.





Владимир Литвиненко: изобретения - лазерная электродрель и буровая установка



Состояние: $1,5 млрд



Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко является главой ученого совета, где Владимир Путин защитил свою диссертацию. Он - один из соавторов изобретения, которое состоит из электродвигателя, редуктора, лазерного устройства и шнековой трубы. Лазер высокими температурами снижает прочность гранита или бетона для сверления.



Еще одним его изобретением стал способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей. Литвиненко также является совладельцем патента на способы и устройства бурения скважин в горных породах.





Андрей Рогачев: изобретение - холодильник



Состояние: $750 млн



Совладелец розничной сети «Верный» Андрей Рогачев в 2020 году получил патент на устройство, которое позволяет обеспечить бесконтактный прием и хранение заказанных клиентами продуктов в камерах холодильника без проникновения курьера внутрь жилого помещения. В патенте отмечено, что такое устройство и сервис с его использованием с точки зрения логистики более удобны, чем доставка товаров курьером непосредственно в руки потребителю.





Андрей Ткаченко: изобретение - станция мобильной связи



Состояние (его и семьи): $400 млн



Холдинг GS Group развивает проект спутникового телевидения «Триколор ТВ» и производит ТВ-приставки. Его президент Андрей Ткаченко с 2014 года является соавтором запатентованного изобретения передвижной станции мобильной связи. Кроме того, еще в 2006 году он запатентовал «Вещательную систему с применением условного доступа», повышающую надежность систем эфирного телевизионного или радиовещания, а также систем передачи информации по кабельным сетям.





Николай Борцов: изобретение - детское питание



Состояние: $550 млн



Экс-владелец одного из крупнейших производителей соков в России «Лебедянский» Николай Борцов в 1996 году стал патентообладателем на способ производства детского питания из плодового сырья. Продукт по его рецепту изготавливается из измельченных и протертых яблок с добавлением раствора аскорбиновой кислоты, меда, сахара и воды. Полученная смесь была апробирована в московской Детской городской больнице №6 и рекомендована в качестве прикорма для детей начиная с 4-го месяца жизни.





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