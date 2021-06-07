Шинейд О'Коннор снова объявила об уходе из музыки

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7 июня 2021, 18:21 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

Ирландская певица и автор песен, известная своей версией композиции «Nothing Compares 2 U», которую написал американский певец, автор песен, мультиинструменталист и актер Принс (песня стала № 1 в чарте Billboard Hot 100 в 1990 году), объявила о своих планах выхода на пенсию. Певица сообщила об этом в пятницу вечером (4 июня) в серии публикаций в Twitter. Американский журнал Billboard связался с представителем О'Коннор, который подтвердил, что она уходит из музыки.



«Я использую эту соцсеть, чтобы заявить о своем отказе от гастролей и работы в музыкальном бизнесе. Я стала старше и устала. Самое время остановиться, так как я отдала миру музыки все, что у меня есть. Альбом «No Veteran Dies Alone», который будет выпущен в 2022 году, станет моим последним релизом. Больше не будет ни гастролей, ни промоакций», - написала в своем микроблоге О'Коннор. Она продолжила: «Это совсем не печальная новость. Это потрясающая новость. Мудрый воин знает, когда ему или ей следует отступить». Она также добавила: «Это было путешествие длинной в сорок лет. Пришло время стать на ноги и воплотить в жизнь другие мечты».



В своей последней публикации в Twitter О'Коннор также извинилась за любое расстройство, причинённое букинг-агентам, промоутерам или менеджерам сообщением о её уходе из музыки. Она объяснила, что ее недавно выпущенные мемуары под названием «Воспоминания» заставили ее понять, что она «сама себе босс», и что она «не хочет ждать разрешения от мужчин для того, чтобы сообщить о своем решении». О'Коннор также ответила поклоннику, спросившему её о предстоящих датах тура, написав: «Да, все шоу, которые первоначально были назначены на 2020 год, перенесенные на 2021 год, а затем на 2022 год, будут отменены. Потому что эта женщина-солдат (очевидно, что Шинейд имеет в виду себя – авт.) состарилась быстрее, чем Ковид».



О’Коннор действительно совсем недавно выпустила мемуары под названием «Воспоминания». Книга, в которой рассказывается о ее детстве, воспитании, ее путешествии в мире музыки и ее борьбе с болезнями, была впервые анонсирована в декабре, вскоре после того, как певица заявила, что вступает в годичную программу лечения психологических травм и зависимостей. В то же время в книге она сообщила поклонникам, что планирует вернуться с новым альбомом и гастролями в 2022 году.



«В период моего роста и взросления получила большое количество психологических травм и пережила много жестокого обращения. Затем, чуть только я повзрослела, то сразу же занялась музыкальным бизнесом. И я так и не научилась по-настоящему вести нормальную жизнь. Я никогда не имела времени на исцеление. Я была не готова к переменам», - написала она в Twitter в ноябре.



Новость об уходе Шинейд со сцены появилась через несколько недель после того, как она выдвинула новые обвинения против Принса, написавшего её самый большой хит, уже упоминавшуюся выше «Nothing Compares 2 U». Она говорит о том, что артист «терроризировал» ее, и упоминает жесткую встречу с ним в прошлом, рассказывая о том, что во время этой встречи он ударил ее «чем-то твердым» в наволочке, а затем «преследовал ее на своей машине», когда она в конце концов убежала от него. Эти обвинения на самом деле появились тогда, когда О'Коннор занималась продвижением своей книги «Воспоминания», во время которого она также заявила о том, что быть поп-звездой – это «почти как быть в тюрьме». Эти ощущения и взгляды, как объясняет сама Шинейд, были связаны с ее решением разорвать фотографию папы Иоанна Павла II на американском теле-шоу Saturday Night Live в октябре 1992 года (эта акция была протестом против предполагаемой сексуальной эксплуатации детей католической церковью и Шинейд О'Коннор вызвала этими действиями большой скандал, который значительно сказался на её карьере – авт.). Можно предположить и то, что написание, а затем продвижение книги артистки «Воспоминания» было катарсическим опытом, который убедил ее, что ей больше не нужно иметь дело с определенными вещами.



Размышляя и говоря о Шинейд, нужно также помнить и то, что, продолжая певческую карьеру, она время от времени в своей жизни сталкивалась со множеством противоречий, отчасти из-за собственных заявлений и поступков. К ним относятся и её рукоположение в священники несмотря на то, что она была женщиной с римско-католическим происхождением и решительно выражала критические взгляды на организованную религию, права женщин, войну и жестокое обращение с детьми.



В дополнение к десяти сольным альбомам, работа Шинейд О'Коннор включает в себя множество синглов, песен для фильмов, сотрудничество со многими другими артистами и выступления на благотворительных концертах.



В 2017 году О'Коннор сменила имя на Магду Дэвитт. После обращения в ислам в 2018 году она изменила его на Шухада Садакат (арабский: شهداء, латинизированный: šuhadāʾ sadaqāt).



Является ли решение Шинейд уйти со сцены окончательным? Это не первый раз, когда артистка заявляет о таком намерении. Сложно сказать однозначно, так как на протяжении своей карьеры она часто делала спорные заявления и меняла свои решения. Посмотрим, что произойдет в жизни артистки после выхода её одиннадцатого альбома «No Veteran Dies Alone» в 2022 году.

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