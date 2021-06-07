Латвийский тренер Артис Аболс: «У канадцев плей-офф в крови»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2021, 16:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Завершился ЧМ по хоккею в Риге. «Кленовые листья» увезли из столицы Латвии главный приз ЧМ: сборная Канады выиграла золотые медали. В финале канадские спортсмены обыграли сборную Финляндии (3:2).



Завершился ЧМ-2021 по хоккею. Время подводить итоги.



Сборная Канады впервые в истории начали ЧМ с трех поражений, однако в плей-офф канадские хоккеисты словно «преобразились» и обыграли две лучших команды – Россию и США. А победа над сборной Финляндии в финале принесла канадцам третий титул ЧМ за шесть лет. Сборная Канады в 26-й раз стала сильнейшей на планете.





Балтийское бюро «Аргументы Недели» освещало данный ЧМ. Я очень хорошо помню, как многие комментаторы говорили, что, мол, в сборной Канады нет известных имен и т.д. Итог: канадские хоккеисты увезли домой золото!



Закономерна ли победа сборной Канады на ЧМ-2021?



Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии латвийского тренера Артиса Аболса: «Канадцы есть канадцы. У них плей-офф в крови. Совершенно ничего не значит, что в начале они потерпели поражения. Ребята собрались, сконцентрировались и победили. Такой вариант был допустим. Что касается всех разговоров, то я никак не могу назвать победителей «слабой командой»: там 21 игрок в НХЛ. Правильно, что не обращали внимания на разговоры, а действовали по принципу: «говорите, что хотите, а мы победим тогда, когда нам будет нужно».





Немного о сборной Латвии. У латвийских хоккеистов на следующем ЧМ будут сильные соперники: сборная Латвии сыграет в одной группе с Финляндией, США и Норвегией. Об этом стало известно на исходе нынешнего ЧМ. Чемпионат мира 2022 года запланирован на 13-20 мая. Будет интересно!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости