Мэра Троицка, ожидающего суда, отстранили от работы

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7 июня 2021, 14:01 Анна Семенова

Александр Виноградов вынужден покинуть свой кабинет. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Пока на время разбирательства

Глава южноуральского города Троицка Александр Виноградов до недавнего времени находился в СИЗО. Под стражу его заключили 12 марта в связи с возбуждением уголовного дела. Речь идет о ситуации с передачей теплосетей от одной теплоснабжающей организации к другой. Сам Виноградов себя виновным не считает, говорит, что не поступи он так, - был бы сорван отопительный сезон в городе.

В марте мэр с помощью адвокатов добился перевода под домашний арест, суд удовлетворил эти требования.

19 мая состоялось новое слушание, где защита настаивала на освобождении Виноградова под залог. И тут суд согласился. Уже 20 мая глава Троицка вышел на работу.

Однако прокурор сообщил, что будет настаивать на отстранении мэра от должности, по крайней мере, до окончания разбирательств.

Сегодня, 7 июня, стало известно, что ходатайство удовлетворено судом. Виноградов отстранен от работы до вынесения ему приговора. Решение не вступило в законную силу, в течение десяти дней мэр может подать апелляцию.

Кстати, адвокаты Виноградова просили дать отвод всему составу троицкого горсуда, но им было отказано.

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