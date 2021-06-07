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Мэра Троицка, ожидающего суда, отстранили от работы

, 14:01

Мэра Троицка, ожидающего суда, отстранили от работы
Александр Виноградов вынужден покинуть свой кабинет. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Пока на время разбирательства

Глава южноуральского города Троицка Александр Виноградов до недавнего времени находился в СИЗО. Под стражу его заключили 12 марта в связи с возбуждением уголовного дела. Речь идет о ситуации с передачей теплосетей от одной теплоснабжающей организации к другой. Сам Виноградов себя виновным не считает, говорит, что не поступи он так, - был бы сорван отопительный сезон в городе.

В марте мэр с помощью адвокатов добился перевода под домашний арест, суд удовлетворил эти требования.

19 мая состоялось новое слушание, где защита настаивала на освобождении Виноградова под залог. И тут суд согласился. Уже 20 мая глава Троицка вышел на работу.

Однако прокурор сообщил, что будет настаивать на отстранении мэра от должности, по крайней мере, до окончания разбирательств.

Сегодня, 7 июня, стало известно, что ходатайство удовлетворено судом.  Виноградов отстранен от работы до вынесения ему приговора. Решение не вступило в законную силу, в течение десяти дней мэр может подать апелляцию.

Кстати, адвокаты Виноградова просили дать отвод всему составу троицкого горсуда, но им было отказано.

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