Ялтинский судья Дацюк - инструмент в рейдерском захвате Газпромом крымского побережья?

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7 июня 2021, 14:16 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Оглашая своё решение, ялтинский судья Вадим Петрович ДАЦЮК произносит фразу «Именем Российской Федерации…». Подразумевается, что его решение основано на законе и направлено на справедливость. Так ли это? Рассмотрим действия судьи ДАЦЮКА в деле против жильцов высотного здания пансионата «Парковое» (уникальный кодификатор дела 91RS0024-01-2019-005265-11

Суть дела достаточно прозрачна. Известные крымские компании «Консоль» и «Грантор» в начале 2000-х годов, пользуясь гибкостью украинской власти, строят на южном побережье Крыма в посёлке Парковое (большая Ялта) комплекс апартаментов и успешно сдают его в эксплуатацию. Выдавая комплекс за пансионат семейного типа, относящийся к туристическим объектам, компании «Консоль» и «Грантор» распродают апартаменты ничего не подозревающим жильцам. Эксплуатацию комплекса осуществляет НИИ натуропатии и фитотерапии – компания застройщика. Качество постройки не безукоризненно, фундамент высотного 16-этажного здания сразу же после постройки дал небольшую трещину. Однако за трещиной велось регулярное наблюдение, она не расширялась и, стало быть, опасности не представляла – иначе бы семьи Константинова и Миримского (собственники компаний «Консоль», НИИ натуропатии и фитотерапии и «Грантор») не оставили бы за собой апартаменты в этом здании. Перерегистрация собственности в Российской Федерации после 2014 года прошла успешно, все сделки купли-продажи осуществлялись без ограничений. В общем – типичный комплекс домов, к которому за 20 лет не было ни одной претензии властей города Ялты.

Всё изменилось в конце 2019 года. В прессе появилось сообщение, что все соседние с пансионатом «Парковое» земельные участки стали собственностью «Газпрома». Практически сразу же в адрес Ялтинской администрации направлено информационное письмо, подписанное заместителем прокурора г. Ялты г-ном И.В. МЕРЗЛЯКОВЫМ, с требованием принять меры к сносу самовольных построек либо их приведению в соответствие с установленными требованиями. На следующий день после получения данного письма администрация города Ялты направила в суд исковое заявление на 23 листах с просьбой признать высотное здание самовольной постройкой и снести его за счёт жильцов. Наблюдая такую столь редкую для властей оперативность, можно прийти к выводу, что позиции разных ветвей власти согласованны и скоординированны. Собственникам помещений оставалось лишь уповать на российское правосудие в лице судьи Ялтинского городского суда В.П. ДАЦЮКА. И действительно, было на что надеяться, уж больно абсурдно выглядело исковое заявление.

Судья ДАЦЮК долго не решался принять решение по делу. И было понятно почему. И сроки давности давно прошли, и, если кто и виноват, так это застройщик и сама администрация, принимавшая все решения, а никак не жильцы дома. Но судья не отказывал в иске, значит, видимо, ждал дополнительных доводов, чтобы всё-таки удовлетворить иск. Спустя год после открытия дела, в феврале 2021 года этот решающий довод появился: компания «Грантор», которая фигурировала в деле как ОТВЕТЧИК, вдруг переметнулась на сторону обвинения. Она мало того, что признала спорное здание незаконной постройкой, но ещё и щедро заплатила за внесудебную экспертизу у некоей московской компании, из которой следует, что здание аварийное.

Судебную экспертизу для проверки основного довода для сноса («аварийность») судья ДАЦЮК, видимо, на всякий случай, проводить не стал. Не заметил судья и столь странную метаморфозу с позицией ответчика, по сути ставшего истцом, и тут же принял решение сносить здание. Немедленно! Не давая ни малейшей возможности жильцам обжаловать его столь спорное решение! Больше десятка собственников, проживающих на Украине, не могли не только участвовать в судебном процессе, но и элементарно забрать свои вещи. «Но не сносили же дом вместе с вещами?!!» – скажете вы. Конечно, не сносили. Перед сносом квартиры были разграблены рабочими, осуществляющими снос. Спустя недели в дом пускали желающих скупить что-либо по дешёвке. Вывозили и продавали не только мебель, технику и личные вещи, но и стеклопакеты, кондиционеры. Не верится, конечно, в такое, но это факт. Думал ли о таких последствиях судья ДАЦЮК? Скорее всего, думал. Но решение принял.

Возникает вопрос, как это вообще может быть? Очевидно, что виноват (если вообще виноват) застройщик совместно с администрацией города Ялты. Сносить же свои помещения должны жильцы за свой счёт, да ещё и имущество их можно разворовывать? О каком правовом государстве, о какой справедливости вообще может идти речь? Почему же судья не побоялся принять такое решение?

Один из возможных ответов видится в потенциальном закулисном заказчике сноса здания. Это вовсе не прокуратура и не администрация города Ялты, и не власти Крыма. Им это никак не нужно, так как точно не улучшает столь важный им инвестиционный климат. Наоборот, портит их имидж. К сожалению, из администрации Президента РФ, куда жильцы писали страстные жалобы, приходили только отписки. Так кому же это выгодно? Вероятно, «Газпрому». Смену поведения компании «Грантор» тоже несложно объяснить. В конце осени 2020 года у неё поменялся собственник. Всё это говорит опять же в пользу версии, что, скорее всего, это дело рук «Газпрома» – вдруг после смены собственника у компании «Грантор» неожиданно появился новый источник финансирования, и она стала предлагать жильцам продать ей помещения пансионата «Парковое» по заниженной стоимости (менее половины от рыночной стоимости).

Есть и экономическая подоплёка. Зачем «скромным» отдыхающим в газпромовской резиденции «Крымский бриз» в виллах стоимостью от 250 тыс. рублей (в низкий сезон) и от 700 тыс. рублей (в высокий сезон) в сутки дышать одним воздухом с простыми российскими отдыхающими? Затраты на скупку земли по дешёвке, учитывая стоимость номеров, отобьются очень быстро!

Ну хорошо, если даже землю надо освободить в угоду «Газпрому» или ради кого-то ещё. Но зачем же это делать за счёт жильцов? Почему судья не установил истинных виновников (если, правда, все обвинения не носили надуманный характер)? Ведь есть же застройщик? Да есть, и он успешно застраивает Республику Крым до сих пор. Это компания «Консоль-Строй», основными собственниками которой являются КОНСТАНТИНОВА Елена Анатольевна и КОНСТАНТИНОВА Екатерина Владимировна – жена и дочь КОНСТАНТИНОВА В.А. – председателя Государственного совета Республики Крым.

Что в результате получилось? В глазах многочисленных жителей пансионата «Парковое», а также ещё более многочисленных их друзей и знакомых (а это тысячи людей!!!) запятнана репутация властей всех ветвей и уровней. У Константинова мало что изменилось – продолжает сидеть в высоком кресле. «Консоль» продолжает дурачить покупателей. Например, под видом гостиницы всё та же «Консоль» пытается в Кореизе продать апартаменты в здании, высота которого превышает допустимую (но это – история уже, видимо, следующих потенциально обманутых покупателей). Пострадавшие считают, что судья ДАЦЮК, к которому в суде положено обращаться «Ваша честь», честь свою в этом деле запятнал.

И что теперь делать жильцам? Одному из них уже всё равно, он в расцвете лет умер, другому тоже всё равно – вдруг внезапно появившаяся 4-я стадия рака не шутка, не до жилья. Кто-то из жильцов пытается подать апелляционную жалобу, но тот же судья ДАЦЮК её по формальным признакам не принимает. Кто-то получил заниженные компенсации, но даже эти «счастливчики» признавались, что чувствуют себя размазанными как личности, да и купить за них можно не более половины от прежнего. В общем, жильцы получили то, что и должны были, по мнению власти, получить в такой ситуации: если посмотреть на фото разорённой квартиры, то больше всего это похоже на дырку от бублика.

Все, что осталось от жилья

А что же дальше? Отменит ли суд Республики Крым решение суда ялтинского? Даже если вдруг и отменит, то здание, а с ним и улики против судьи ДАЦЮКА о его неаварийности будут к тому времени уничтожены. Однако при столь согласованных действиях властей в отмену решения почти невозможно поверить. Может, вмешается прокуратура и усмотрит, что, принимая решение, судья ДАЦЮК действовал не в интересах закона, а прикрываясь законом, действовал в интересах третьей стороны? Никто этого не ждёт. Прокуратура игнорировала все обращения жильцов о нарушениях, не реагирует на нарушения при сносе здания (кстати, «аварийное» здание сносится путём сбрасывания огромных бетонных плит с верхних этажей прямо на «аварийный» треснувший фундамент здания – никто, кроме судьи ДАЦЮКА, в аварийность здания не поверил!). Ищут ли правоохранители грабителей квартир? Нет, они спокойно демонтируют дом. Отреагировала прокуратура только один раз, когда один из жильцов не выдержал и предложил в знак протеста перекрыть шоссе – к нему тут же приехали. Так что судья ДАЦЮК может, видимо, не бояться наказаний за своё решение. Наоборот, вряд ли будет удивительным, если его начнут продвигать по служебной лестнице. По оценке адвокатов потерпевших, формально прикрываясь нужными документами и не замечая других, судье удалось доказать недоказуемое.

Похоже, у обманутых и пострадавших остаётся одна надежда – на Верховный суд.

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