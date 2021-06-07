Как в России посторонние люди могут помочь добросовестному должнику

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2021, 14:23

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России появились примеры сбора помощи добросовестным должникам, когда за них произвели оплату совершенно посторонние люди. Такую помощь можно осуществить благодаря порталу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



Существует масса примеров, когда добропорядочные граждане не могут погасить долги не по своей вине, а в результате стечения различных жизненных обстоятельств (смерть кормильца, болезнь, инвалидность). Убедиться в добросовестности человека, которому необходима помощь, можно благодаря «поручительству» общественных и иных организаций, с которыми может быть связан должник. Часто установить его честность можно с помощью анализа соцсетей.



Помочь нуждающимся можно следующим образом:



1. Зайти в раздел «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП.

2. Поиском найти информацию о конкретном долге конкретного лица (в процессе надо будет пройти «капчу»).

3. Нажать кнопку «Оплатить» и следовать инструкции.



В качестве примера можно рассмотреть одну текущую ситуацию. Ольга Руденко переехала из Брянска, где некоторое время вела бизнес, в Москву почти 15 лет назад. У ее старшей дочери появились проблемы со слухом. Обеспечить ей качественную медицину можно было с помощью переезда в столицу.



Ольга Руденко привлекала внимание к проблемам дочери весьма нестандартными методами. Так, несколько раз она «штурмовала» Кремль, приезжая на Красную площадь за рулем такси. Но эти действия так и не помогли с погашением долгов, самый крупный из которых (около 1,5 млн руб.) был продан банком профессиональным взыскателям, которые и передали информацию в оргкомитет проекта #заплатизадругого. Кредитор объяснил некоторые детали положения должницы, делающие неприемлемым ее банкротство как физического лица. Конечно же, процедура банкротства была бы невыгодна кредитору, но и Руденко потеряла бы активы в Брянске, которые она желает передать детям (двое из трех детей — инвалиды).



Сбор средств в помощь добросовестным должникам могут организовать:



- Кредиторы. Могут возникнуть вопросы прощения долга, дисконта и т.д;



- «Посредники»: фонды свои или независимые;



- Сами должники;



- Сообщества.



Успешному сбору помощи могут поспособствовать:



- История. Рассказ о ситуации должника с правильными акцентами и привлечением внимания конкретных сообществ, аудиторий;



- Необычная деталь - «изюминка», которая привлекает внимание (это может привести к появлению публикаций в СМИ);



- Визуализация. Важно показать важнейшие моменты истории, прогресс сбора и прочее;



- Удобство оплаты: SMS, QR-код, ссылка на форму и т.д. Пока для оплаты через портал ФССП каждый конкретный долг надо находить по имени, фамилии и дате рождения должника;



- Прозрачность. Демонстрация доказательств, что оплата поступит должнику или кредитору в счет обязательств должника.



Новый опыт использования инфраструктуры портала ФССП показывает, что пришло время, когда неравнодушные люди могут определить добросовестных должников и технологично им помогать.

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