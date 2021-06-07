В Казани выписали еще одного ребенка, пострадавшего при стрельбе в гимназии

Еще одного ребенка, пострадавшего в результате стрельбе в казанской гимназии №175, выписали из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана. Об этом сообщил представитель минздрава республики.
Всего в больницы Казани после стрельбы 11 мая были доставлены 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили в федеральные клиники в Москву для продолжения лечения. 13 пострадавших учеников позже были выписаны из стационара в Казани.
В настоящий момент в ДРКБ продолжают лечение два пациента, их состояние врачи оценивают как стабильное.
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