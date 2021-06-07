Сергунина: Москва провела онлайн-презентацию для туротрасли Сингапура и Таиланда

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7 июня 2021, 11:31

Фото: соцсети

Комитет по туризму Москвы провел цифровое роуд-шоу с участием 25 столичных компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда.



«В программу роуд-шоу вошли презентация возможностей столицы зарубежным туроператорам и онлайн-переговоры между игроками рынка. В общей сложности российские компании провели больше 100 коротких деловых встреч с коллегами из Юго-Восточной Азии», - сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



В частности, во время онлайн-презентации был представлен цифровой туристический сервис Russpass, который помогает путешественникам с планированием поездки по России. Помимо русского, он уже работает на английском и испанском языках.



Также зарубежным коллегам рассказали о новинках туристического сезона и соблюдении в Москве мер безопасности, благодаря которым в городе сегодня открыты для посетителей музеи, театры, кафе с летними верандами. Москва является участником международной программы безопасности путешествий Safe Travels. Столичные туркомпании, гостиницы, рестораны, культурные и досуговые площадки могут пройти аккредитацию и получить специальный знак, означающий, что объект придерживается всех необходимых санитарных норм и рекомендаций профильных органов.



«Наша компания уже не в первый раз принимает участие в подобных мероприятиях и высоко оценивает подготовку и организацию всего процесса. Учитывая текущую ситуацию на рынке въездного туризма в России, столичный комитет по туризму вместе с представителями бизнеса делают огромное дело по продвижению Москвы как дестинации для всех иностранных туристов и, самое главное, работают сообща для восстановления туристического потока в постпандемийный период. Наши партнеры из Таиланда и Сингапура, которые присутствовали на презентации Москвы и общались с коллегами в онлайн-формате, высоко оценили готовность столицы принимать туристов в текущих реалиях», - отметил генеральный директор компании UTS.Russia Алексей Крылов.





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