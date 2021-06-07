Наталья Сергунина: Начался прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»

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7 июня 2021, 11:00

Фото: соцсети

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице открылся прием заявок на ежегодный конкурс «Московская реставрация». В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица - реставраторы, главные архитекторы, реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, занимавшиеся восстановлением городских объектов культурного наследия.



«Заявки принимаются до 31 августа. Осенью к работе приступает экспертное жюри, а победители будут известны в декабре. В этом году конкурс пройдет в 11-й раз. За минувшие 10 лет наградами были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников Москвы», - приводятся слова Натальи Сергуниной в материале на официальном сайте мэра столицы.



Сообщается, что в конкурсе будет четыре номинации - «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ», «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство». Жюри оценит результаты реставрации и приспособления к современному использованию объектов гражданской и промышленной архитектуры, городских усадеб, объектов культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры, монументального искусства и археологического наследия. Победителей еще в одной номинации выберут с помощью голосования в проекте «Активный гражданин». Кроме того, специальная премия будет присуждаться молодым реставраторам.



«Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте mos.ru (mos.ru/dkn/function/populiarizatciia/konkurs-na-luchshii-proekt-v-oblasti-sokhraneniia-i-populiarizatcii-obektov-kulturnogo-naslediia/), а также представить копию акта о приемке ремонтно-реставрационных работ на объекте, краткую историческую справку об объекте, краткое описание выполненных работ с указанием их особенностей, фотографии объекта до и после выполнения работ», - уточняется в материале.





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