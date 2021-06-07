Коктебель прогнозирует отличную погоду

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7 июня 2021, 09:00 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото из открытых источников

Синоптики наконец озвучили долгосрочный прогноз погоды на летние месяцы. Если без деталей, то лето будет «в пределах нормы», хотя и не без сюрпризов. А значит, можно смело планировать поездку в субтропики, на главный российский черноморский курорт – в Крым.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в соответствии с прогнозом лето 2021 года обещает пройти в пределах температурной нормы, без избытка осадков. Разумеется, точность прогноза тем меньше, чем он долгосрочнее, и хотя, по утверждениям Вильфанда, в последние годы синоптики добились её заметного повышения, всё равно вероятность многомесячных «предсказаний» составляет лишь 65–70%. С краткосрочным прогнозированием дело обстоит гораздо лучше: на предстоящие сутки прогноз оказывается точен на 99%.

В июне в Крыму уже вполне можно будет загорать не хуже, чем в жаркой Испании: термометры поднимутся до 30 градусов, правда, нельзя исключать сильных штормов на море. Жары добавит и серия зажигательных коньячных вечеринок с умопомрачительными танцами под лайнапы лучших столичных диджеев, а также знаменитостей МОТ и «Иванушки Интернешнл». Коктебель, давший своё имя старейшему в России производству коньяков, решил в этом году удивить любителей «активного отдыха» по всему Южному берегу Крыма: звуки Коктебель-party будут разноситься в Евпатории, Поповке, Симферополе, Феодосии и, конечно, на знаменитом Массандровском пляже в Ялте.

В июле синоптики гарантируют приход настоящего климатического лета уже по всей стране. И если в средней полосе России дневные температуры не будут превышать 25 градусов, то в Крыму даже по ночам термометр не будет опускаться ниже 30! Тропическую идиллию могут нарушать дожди, шквалистый ветер и грозы, обычно случающиеся в прибрежной полосе во второй половине дня ближе к вечеру. Такая погода идеальна для любителей приключений и активного отдыха, возможностей для которого в Крыму предостаточно: поездки в горы на джипах и квадроциклах, пеший трекинг с элементами скалолазания в Симеизе и Форосе, спелеотуры в пещеры под Ялтой и полёты на парапланах и дельтапланах под Коктебелем...

А вот август обещает нам ряд странностей: при температуре воздуха до +35 море из-за проходящих вдоль Южного берега полуострова течений иногда может резко менять температуру и становиться необычно холодным. В то же время, что может быть лучше, чем окунуться в прохладную воду в разгар палящего солнца! В этом году к традиционным погружениям с аквалангами добавились экстрим-туры на каяках в окрестностях Балаклавы и мыса Тарханкут. А вечером – немного отдохнув, конечно же – на коктебельскую дискотеку до утра! И не забудьте про молодёжный тренд летнего сезона-2021 – в этом году в моде коньячные коктейли с самыми неожиданными ингредиентами.

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