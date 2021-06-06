Освобождение полицейского-убийцы создает опасный прецедент

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6 июня 2021, 14:15

Фото из открытых источников

Трагедия в посёлке Мошково, что в 50 км от Новосибирска, где при задержании полицейскими «случайно» был убит 19 летний парень, уже неделю не сходит с федеральной новостной повестки. Мало того, создается впечатление, что на трагедии пытаются «хайпануть» не только медийные, но и официальные лица.



Напомним, как сейчас выглядит версия СК:

«28 мая на автодороге Сибирь двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование остановиться. Машину задержали в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину к служебной машине. В ответ он применил физическую силу к сотрудникам полиции. Второй пассажир автомобиля также ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления. "В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

А вот как это дело выглядело 30 мая:

«28 мая 2021 года в вечернее время инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы».

На данным момент СК РФ переквалифицировал дело о выстреле при задержании нарушителя в Новосибирской области, в отношении стрелявшего полицейского изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и «надлежащем поведении».

По сути, СК РФ, истребовав дело в Москву, уже всё определил в самом начале расследования, дав следователю ясное указание, в каком направлении надо двигаться. И в этом направлении нет ничего хорошего ни для одной из сторон – ни для чести мундира, которая на глазах превращается в какую-то касту неприкосновенных, ни для общества, в глазах которого полиция всё дальше отходит от стандартов «моя полиция меня бережет».

Решить, кто виноват в произошедшей трагедии, может только суд. Зачем сейчас подливать масло в огонь?

«Только своего Шовина (полицейский Дерек Шовин, задержавший афроамериканца Джорджа Флойда – прим. АН) нам не хватало. Видно же на записи, что: а) чуваки сопротивляются; б) выстрел произошел случайно, именно в результате этого сопротивления», — пишет Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

Сотрудница Russia Today и член Общественной палаты России (!) Мария Бутина, пошла еще дальше:

«Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не "непроизвольным выстрелом", а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ "О полиции" в ст.19 ч.2 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет».

Понятно, что из-за таких вот «мнений» расследование гибели Векила Абдуллаева вызывает нездоровый ажиотаж в обществе. Гораздо более взвешенной, например, нам кажется позиция Леонида Никитинского, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ): «В истории есть белые пятна, и первоначальная версия сотрудника ГИБДД Александра Гусева о случайном характере выстрела требует тщательной проверки. Всякий, кто держал в руках пистолет Макарова, понимает: случайно нажать на курок в неразберихе борьбы, может, и можно, но, чтобы ПМ выстрелил, сначала еще нужно снять его с предохранителя и передернуть затвор (если патрон не в патроннике). В контексте еще не утихшего спора об оружии, спровоцированного трагедией в Казани, это вызывает как минимум вопрос: а сотрудники правоохранительных органов, которые вооружены «по должности», умеют этим оружием пользоваться? И вообще-то они адекватны?»

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