Инвестиционный рейтинг Ростовской области вырос на 19 позиций

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7 июня 2021, 11:04

Фото с Международного экономического форума в Санкт-Петербурге

Результаты национального рейтинга были представлены на площадке Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. По оценкам специалистов донской регион поднялся в рейтинге сразу на девятнадцать пунктов, с 31-го на 12-е место.

На ПМЭФ-2021 донская делегация только увеличила свой инвестиционный портфель, добавив к уже существующим проектам 12 новых на сумму почти в 21 млрд рублей. При этом, как заметил губернатор Дона Василий ГОЛУБЕВ, окончательная цифра по сумме подписанных контрактов еще может вырасти. Потому что некоторые проекты – долгоиграющие, где суммы инвестиций будут увеличиваться в ходе реализации подписанных соглашений.

Венгрия

Одним из первых соглашений, которое было подписано в Санкт-Петербурге, стало международное соглашение с Венгрией, с которой у региона давние (более 20 лет) прямые экономические связи. На прошедшем форуме Ростовская область и Венгрия выразили заинтересованность в расширении внешнеторговых отношений.

У донской компании «Ростсельмаш» в Венгрии есть представительство с полноценной инфраструктурой, включая площадки техники, склад запчастей, коммерческий и сервисный персонал. Кроме того, как сказал Василий Голубев: «В ходе переговоров, еще до подписания соглашения, мы договорились о создании условий для контактов нашего бизнеса. Развитие агропромышленного комплекса и для Ростовской области, и для Венгрии имеет особое значение. Поэтому нам интересен опыт венгерской стороны, в том числе и в семеноводстве».

SoWiTec

Проект очередного ветропарка намерен подготовить немецкий холдинг SoWiTec. Ориентировочный объём инвестиций – 10 млрд рублей.

- Нам принципиально важно сегодня сохранить эту динамику, которую мы запланировали, что к концу 2024 года у нас общая ветрогенерация составит от 800 до 1000 мегаватт. Мы крупнейший регион по ветроэнергетике, - отметил губернатор Василий Голубев.

«ИКС 5 Ритейл Групп»

Компания «ИКС 5 Ритейл Групп» управляет магазинами нескольких торговых форматов: супермаркетами «Перекресток», универсамами «Пятерочка», гипермаркетами «Карусель». В Ростовской области компания работает с 2004 года.

После соглашения с региональным правительством «ИКС 5 Ритейл Групп» намерена открыть 110 новых торговых объектов, в том числе в рамках договоров коммерческой концессии. Объем инвестиционного проекта, рассчитанного до 2022 года, составит около 1,6 млрд рублей.

Для компании Ростовская область – одна из областей, в которой у нее самое большее количество локальных производителей. В магазинах «ИКС 5 Ритейл Групп» есть специальная сертификация локальных производителей – называется она: «Сделано на Дону».

Сегодня в донской торговой сети компании работают более 8,5 тысячи человек. После открытия новых магазинов планируется создать ещё более 1,2 тысячи рабочих мест.



МТС

В соответствии с документом, подписанным в Санкт-Петербурге, в 2021-2022 годах компания намерена инвестировать 2 млрд рублей в развитие цифровой инфраструктуры региона, в том числе во внедрение и популяризацию инновационных сервисов и решений.

«Балтика»

По соглашению в развитие своего производства на Дону компания намерена инвестировать в нынешнем году 270 млн рублей. В частности, намечена модернизация линии розлива, что позволит расширить линейку производимых на заводе сортов и сократить логистические издержки на доставку продукции на рынок южного региона. Кроме того, в планах компании – замена газовой турбинной установки мощностью 7,5 МВт. Выработанная энергия будет полностью покрывать потребности завода в электричестве и тепле, при этом излишки будут отдаваться в городскую сеть.



Mars

Компания реализует в Аксайском районе 3-ю очередь инвестпроекта по строительству фабрики с запланированными инвестициями в 4 млрд рублей. Благодаря расширению производства мощности фабрики по выпуску кормов для домашних животных вырастут более чем на четверть. Подписанное соглашение между Ростовской областью и компанией Mars стало уже третьим. Впервые стороны договорились о сотрудничестве на ПМЭФ в 2015 году.



ДОМ.РФ

Соглашение, подписанное с «ДОМ.РФ», предусматривает стандартизацию действующей в субъекте РФ программы господдержки отдельных категорий граждан «Дисконт» с учетом Единого стандарта сопровождения льготных жилищных программ. В частности, госкомпания обеспечит централизованную проверку документов граждан на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра граждан-участников. Также ДОМ.РФ будет выплачивать компенсации банкам, выдавших льготные ипотечные кредиты, с последующим возмещением средств компании из бюджета субъекта РФ.

Ранее на полях ПМЭФ Институт развития в жилищной сфере и ВТБ договорились создать для субъектов РФ универсальную программу поддержки ипотечных заемщиков. В случае с Ростовской областью это уникальная возможность объединить усилия региона и Института развития, который является оператором всех жилищных госпрограмм: «Семейной ипотеки», «Льготной ипотеки под 6,5%», «Дальневосточной ипотеки» и выплат семьям с двумя и более детьми. В итоге ростовчане получат возможность взять кредит по ставке от 2% до 3,5%. Ростовская область станет первым субъектом в России, на территории которого будет запущен пилотный проект по реализации функций Единого оператора льготных программ в жилищной сфере. Опыт, который будет получен в результате этого сотрудничества на Дону, затем будет перенесен на всю страну.



«Лидер»

Правительство донского региона и компания «Лидер» договорились о строительстве в Аксайском районе завода по производству безалкогольных напитков. Объём инвестиций в создание нового завода составит 1,5 млрд рублей. На новом предприятии будет создано до 200 рабочих мест.



Старочеркасск

Кто не знает, в Ростовской области «Автодор» сейчас ведет строительство важнейшего участка трассы М-4 – обход Аксая.

- Обход Аксая должен быть оборудован съездом к станице Старочеркасской, - высказал мнение губернатор Дона. - Старочеркасская – это настоящая туристская жемчужина Ростовской области. Важно, чтобы с новой трассы к ней был комфортный съезд.

Вместе с главой «Автодора» губернатор обсудил возможные варианты расположения съезда. Стороны договорились о том, что в ближайшее время в региональном правительстве и госкомпании внимательно изучат эти варианты и определятся с местом расположения съезда.



«Русские башни»

С компанией «Русские башни» регион договорился о реализации инвестпроекта по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры связи. Общий объём инвестиций в проект составит 1 млрд рублей.



«Синара»

Ещё одним результатом Петербургского международного экономического форума для Ростовской области стало расширение спектра сотрудничества с «Группой Синара». Этот проект как раз и относится к тем «долгоиграющим», о которых сказал глава региона.

Речь идёт о взаимодействии по комплексу региональных проектов, включая производственные и общественные сферы. Среди них – развитие производственного потенциала предприятий области по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок, внедрение энергосберегающих технологий. Помимо этого, в соответствии с ранее подписанными договорами, стороны подтвердили готовность к кооперации в вопросах организации транспортного обслуживания жителей Дона.



«Coca-Cola HBC Россия»

В рамках соглашения с «Coca-Cola HBC Россия» на предприятии, которое находится в Азовском районе, запланировано строительство газопоршневой электростанции. Объём инвестиций по проекту составит около 200 миллионов рублей.

Партнёром компании в реализации проекта выступит Schneider Electric – один из мировых лидеров зелёной энергетики.

Успешная реализация проекта позволит создать прецедент строительства промышленным предприятием собственной газопоршневой элекростанции для получения дополнительной энергии. Она необходима, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства в условиях высокой загрузки, а также для дальнейшего развития мощностей. Будут созданы дополнительные рабочие места, проведено повышение квалификации персонала.

«Технониколь»

В соглашении с корпорацией «Техниколь» регион договорился о создании в городе Красный Сулин производства субстратов на основе каменной ваты для гидропонного выращивания растений – вегетационных матов. Объём инвестиций в проект составит почти 420 млн рублей.

Новые мощности позволят производить свыше 160 тысяч кубических метров готовой продукции в год, обеспечивая современными агротехнологиями для выращивания экологически чистой продукции до 1600 гектаров тепличных хозяйств Южного федерального округа и Закавказья.



И снова о рейтинге

В презентации нацрейтинга, согласно которому донской регион по инвестиционному климату поднялся сразу на 19 позиций, участвовали члены правительства РФ и директор АСИ. В Санкт-Петербурге ими была представлена новая модель работы с регионами. И Ростовская область стала одним из десяти субъектов, с которыми агентство будет вместе работать над достижениями национальных целей.

- Для нас это принципиально важно, потому что агентство работает не только на сегодняшний день, главное все-таки – создание базы для развития личности молодых людей. Это и многое другое станет предметом нашего общения на донской земле, - прокомментировал Василий Голубев.

Форум был очень активным, - подвел итог губернатор Дона. - С большим количеством контактов, в том числе с зарубежными партнерами. Причем как с представителями бизнеса, так и с представителями органов власти зарубежных стран.

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