Military Watch: российские Су-57 станут еще опаснее, когда поведут в бой ударные дроны «Охотник»

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6 июня 2021, 09:26 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Российские истребители пятого поколения Су-57 станут еще опаснее, когда поведут в бой ударные беспилотники «Охотник». На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.



Некоторое время назад появилась информация, согласно которой каждый Су-57 получит возможность управления сразу несколькими «Охотниками». Они будут поддерживать истребители в воздушном бою, пишет издание Military Watch.



Предполагается, что дроны, поставки которых в армию РФ должны начаться через три года, оснастят не только снарядами класса «воздух-земля», но и «воздух-воздух». Су-57 станут еще опаснее, когда будут работать в тандеме с беспилотниками, прогнозируется в материале Military Watch, который пересказали авторы сайта «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest допустило, что в случае войны Москва может атаковать тактическим ядерным оружием в расчете на страх Вашингтона.

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