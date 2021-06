Роберт Смит анонсировал новые альбомы The Cure

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2021, 21:30 Антон Дубровский, Журналист

Фото: post-punk.com; На фото: Роберт Смит

Роберт Смит, лидер невероятно влиятельной группы The Cure, дал интервью на Apple Music 1 (стриминговый сервис, с помощью которого можно слушать более 75 миллионов треков) Зейну Лоу, новозеландскому радио-ди-джею, продюсеру и телеведущему, рассказав о том, что происходит в его жизни, включая создание новой музыки и его сотрудничество с шотландской группой Chvrches из Глазго.



Рассказав о песне Chvrches «How Not To Drown» («Как Не Утонуть), Смит также подробно рассказал и о том, почему The Cure до сих пор не выпустили новый альбом и почему он издает соло-пластинку.

Как сообщает музыкальный ресурс Stereogum (музыкальный блог о новостях, новых песнях и видеоклипах в мире независимой и альтернативной музыки, входящий в десятку лучших музыкальных сайтов по версии Entertainment Weekly, американского еженедельного журнала, удостоенный награды Webby Awards, международной профессиональной интернет-премии, присуждаемой ежегодно лучшим в мире веб-проектам) Смит сказал: «Причина, по которой я делал что-то самостоятельно, была точно такой же причиной, по которой я участвовал в коллаборациях. Я всегда хотел записать час звучания в стиле нойз, и я не хотел, чтобы это вышло под маркой The Cure. Представьте, вы ждете 10 лет альбома The Cure, а затем мы выпускаем альбом, на котором просто шум». Смит добавил: «Мы всей группой отказались от выпуска этого альбома под маркой The Cure. Я создавал этот материал с остальной частью группы. Решение не издавать эту запись под нашим названием было решением всей группы. Так что на самом деле я просто хорошо повеселился, создавая эту работу».

Если же вы потеряли всякую надежду услышать новую музыку от The Cure, то нам всем нужно еще немного подождать, потому что, пока Роберт Смит работал сольно и занимался творчеством с другими артистами, новая музыка от The Cure находится в стадии завершения своего создания.



На самом деле похоже на то, что релиз нового материала произойдет скорее раньше, чем позже.

Смит сообщил: «Вероятно, примерно через шесть недель (примерно август 2021) я смогу сказать, когда все выйдет, и что мы будем делать в следующем году, и дальше». Он продолжил: «Мы записывали два альбома, и один из них очень, очень мрачный, а другой – нет».



Смит сказал, что группа почти закончила работу и оба альбома очень близки к завершению. «Мне просто нужно решить, кто будет делать сведение. Это действительно все, что мне осталось сделать».



В дополнение к своему сотрудничеству с Сhvrches, в прошлом году Роберт Смит также объединился с британской виртуальной группой Gorillaz для создания трека «Strange Timez» и группой Deftones для ремикса их песни «Teenager».



The Cure - английская рок-группа, образованная в Кроули, Западный Сассекс, Великобритания в 1978 году. Пережив многочисленные изменения в составе с момента образования группы, гитарист, ведущий вокалист и автор песен Роберт Смит оставался единственным постоянным участником группы.

Жанр The Cure часто ассоциируются с жанром готического рока и рассматриваются как одна из определяющих групп этого направления. Тем не менее, группа предпочитает дистанцироваться от этого определения. В 2006 году Роберт Смит сказал: «Жаль, что термин «гот» все еще ассоциируется с именем The Cure». Он добавил: «Мы не поддаемся категоризации. Я предполагаю, что мы имели отношение к пост-панку, когда только появились, но в целом нас невозможно категоризировать. Я просто играю музыку The Cure, какой бы она ни была». В то время как группа обычна рассматривается как создатели темной и мрачной музыки, The Cure также выпустили ряд оптимистичных песен и были частью движения новой волны.



The Cure были одной из первых альтернативных групп, добившихся успеха в чартах и коммерческого успеха в эпоху, предшествовавшую тому, как альтернативный рок ворвался в мейнстрим. В 1992 году английский музыкальный журнал NME объявил, что в 1980-х годах The Cure стала «машиной готических хитов (на сегодняшний день 19 песен), международным феноменом и самой успешной альтернативной группой, которая когда-либо появлялась на Земле».



The Cure были включены в Зал Славы Рок-Н-Ролла в 2019 году. Хотя группа имела право на включение в Зал Славы с 2004 года, так как исполнители номинируются спустя 25 лет после выхода их первого сингла, ранее они были номинированы только один раз, в 2012 году и тогда не были включены в Зал Славы. Официальная церемония включения состоялась 29 марта 2019 года в «Barclays Centre» в Бруклине, штат Нью-Йорк. Членами The Cure, включенными в Зал Славы в составе группы, являются Перри Бамонте, Джейсон Купер, Майкл Демпси, Ривс Габрелс, Саймон Гэллап, Роджер О'Доннелл, Роберт Смит, Перл Томпсон, Лоуренс Толхерст и Борис Уильямс. Ривс Габрелс изначально не был включен в состав номинантов, но был добавлен туда в феврале 2019 года. На торжественной Церемонии в Зале Славы 29 марта 2019 года The Cure были включены в него Трентом Резнором (лидером американской группы Nine Inch Nails – авт.) и исполнили пять треков.

Крайний на сегодняшний день альбом The Cure называется «4:13 Dream». Он вышел в 2008 году.

Группа дважды выступала в России: в 2012 году на фестивале Maxidrom и в 2019 году на фестивале «Пикник Афиши».



The Cure также продали более 30 миллионов альбомов по всему миру.

