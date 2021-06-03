Восстание машин не за горами? Какие угрозы несет человечеству искусственный интеллект

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2021, 19:20

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Искусственный интеллект (ИИ) может не только помочь человечеству в решении множества проблем, но и создать новые. Что произойдет если из-за развития технологий люди лишатся рабочих мест, а ИИ вообще выйдет из-под контроля?



Первоначально в понятие «искусственный интеллект» вкладывалась возможность машин или компьютерных программ думать и рассуждать так же, как человек. Но с некоторых пор технологии ИИ стали работать по принципу «обучаемости», а не «программируемости».



«Теперь все зашло так далеко, что уже в не столь отдаленном будущем возможно создание комплексных систем ИИ, которые могут взять на себя управление целыми отраслями экономики. И здесь возникает старая как мир проблема: кто получит наибольшую выгоду от внедрения подобной системы? Будет ли она использована в области экономики, руководствуясь принципами социальной справедливости, или будет поставлена на службу олигархам для их обогащения?», - отмечает исследователь в области инновационных технологий Андрей Юшков.



Искусственный интеллект в отличие от человека использует большие вычислительные мощности и совсем неочевидные алгоритмы. Часть специалистов уже остается без работы, и многие профессионалы рискуют в ближайшем будущем оказаться на рынке труда. Помимо прочего, ИИ уже начинает влиять на формирование мышления и информационное окружение человека.



Мнения экспертов на тему развития технологий ИИ вы можете узнать на нашем сайте в материале «Искусственный интеллект: как система решает все за нас и что будет дальше»





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