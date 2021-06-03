Аргументы Недели Общество 13+

Восстание машин не за горами? Какие угрозы несет человечеству искусственный интеллект

, 19:20

Восстание машин не за горами? Какие угрозы несет человечеству искусственный интеллект
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Искусственный интеллект (ИИ) может не только помочь человечеству в решении множества проблем, но и создать новые. Что произойдет если из-за развития технологий люди лишатся рабочих мест, а ИИ вообще выйдет из-под контроля?

Первоначально в понятие «искусственный интеллект» вкладывалась возможность машин или компьютерных программ думать и рассуждать так же, как человек. Но с некоторых пор технологии ИИ стали работать по принципу «обучаемости», а не «программируемости».

«Теперь все зашло так далеко, что уже в не столь отдаленном будущем возможно создание комплексных систем ИИ, которые могут взять на себя управление целыми отраслями экономики. И здесь возникает старая как мир проблема: кто получит наибольшую выгоду от внедрения подобной системы? Будет ли она использована в области экономики, руководствуясь принципами социальной справедливости, или будет поставлена на службу олигархам для их обогащения?», - отмечает исследователь в области инновационных технологий Андрей Юшков.

Искусственный интеллект в отличие от человека использует большие вычислительные мощности и совсем неочевидные алгоритмы. Часть специалистов уже остается без работы, и многие профессионалы рискуют в ближайшем будущем оказаться на рынке труда. Помимо прочего, ИИ уже начинает влиять на формирование мышления и информационное окружение человека.

Мнения экспертов на тему развития технологий ИИ вы можете узнать на нашем сайте в материале «Искусственный интеллект: как система решает все за нас и что будет дальше»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия как крупнейшая мировая держава обладает «смертоносным» оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью