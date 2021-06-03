Ракова рассказала о принципах цифровизации социальной сферы Москвы

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3 июня 2021, 18:06

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Эффективности цифровизации социальной сферы можно достигнуть только перестройкой всех процессов так, чтобы в центре внимания была не услуга, а сам пациент. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.



«Во многом в реальной медицине ориентируются на объем услуг, на эффективность оказания этой услуги: сколько коек, сколько пролеченных больных и так далее. А когда именно она перейдет на клиентские пути - вот от этого зависит эффективность», - сказала Ракова.



По ее словам, сам по себе цифровой профиль пациента или врача не решит проблемы, которые имеются в медицине.



«Более того, бездумные попытки переложить существующие, по сути дела, аналоговые процессы медицины в цифру не только не приведут к повышению эффективности отрасли, а снизят производительность труда. По большому счету, врач гораздо быстрее пишет, чем забивает на компьютере. Это и вызывает жесткое отторжение медицинского сообщества, если это так происходит», - добавила вице-мэр столицы.



Она также отметила, что цифровизация должна изменить весь уклад социальной сферы города.



«Это очень сложно, так как влечет за собой серьезные организационные изменения. И мы не всегда к ним готовы и не осознаем их необходимость. Но без них истинного эффекта не будет», - подчеркнула Анастасия Ракова.





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