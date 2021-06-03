Допрыгались. По всей стране проверяют работу парков отдыха и аттракционов

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3 июня 2021, 17:19

В Барнауле из-за порыва ветра на несколько метров вверх подняло батут с детьми. Два ребёнка получили серьёзные травмы. Сейчас они находятся в реанимационном отделении краевой больницы. По предварительным данным, владелец батута не закрепил его должным образом. После этого во многих регионах страны правоохранители, активисты, надзорные ведомства начали проверку работы аттракционов.



Оценить их безопасность очень сложно, так как в России нет единых требований эксплуатации. Всего в стране насчитывается порядка 15 тысяч механизированных устройств, работающих от двигателей. Ещё 300 тысяч аттракционов являются немеханизированными. Надзор за их функционированием осуществляют региональные власти. По закону владельцы аттракционов могут работать без государственной регистрации в течение одного года. Потом требуется оформить документы с указанием класса опасности устройств. Далеко не все предприниматели спешат легализоваться.



Больше всего претензий у надзорных ведомств к владельцам батутов. Как правило, они приобретают батуты с рук, либо вовсе берут их в аренду. В настоящее время региональные власти составляют единый реестр батутов и аттракционов.





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