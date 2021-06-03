Город будущего: все начинается с дорог

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2021, 16:50 Александр Сенников

Фото: cоцсети

Фантазии писателей XX века давно перестали быть просто фантазиями, отображенными в сотнях книг о будущем человечества. Новые возможности, неостановимый прогресс, желание и упорство людей – главные двигатели цивилизации.

Ученых, урбанистов и архитекторов к счастливому будущему ведет порой одна общая мечта – создать город будущего, «идеальный город». Но что же представляет из себя город будущего?

Любое поселение начинается с дороги. Именно из дорог вырастают районы, благодаря им город объединен и функционирует. В будущем они будут четко поделены: для общественного и для личного транспорта. Это поможет решить проблемы с пробками и загрязнением природы, ведь личного транспорта станет меньше, так как горожанам будет предпочтительнее городской, более экологичный. Своё авто будет не нужно, так как дороги будут распланированы так, что общественный транспорт будет объезжать все важные места: от больниц до госучреждений. Да и парковок станет заметно меньше.

Скорость в таком городе учитывается при планировании дорог. Ввиду современного ритма жизни, когда каждая минута на счету, общественный транспорт должен работать стабильно и качественно. Приоритетом является четкий график и умное построение маршрута, а не высокая скорость движения. Автомобили, автобусы и трамваи вряд ли смогут разогнаться выше 60 километров в час. Альтернативой может стать метро, которое сможет ездить намного быстрее.

Также у дорог для общественного транспорта не будет заборов или иных границ – объединение позволит свободно перемещаться по городу. Конечно, границы будут, но система дорожных знаков и потенциальное внедрение искусственного интеллекта в транспорт позволит минимизировать риски для граждан. Например, проект «Хазарские острова» – город будущего в Азербайджане, который находится на стадии проектирования – предлагает такую концепцию, когда по протяженному бульвару ездят трамваи, рельсы которого не огорожены заборами, а остановки просто выделены отдельными знаками.

Вообще общественный транспорт станет определяющим фактором в планировании дорог. Потому что даже там, где может ездить частный транспорт, спокойно можно спроектировать наземное или подземное метро. Подземный общественный транспорт вообще расширяется не только как средство передвижения, формируя одну из тенденций современных городов – «подземный город». Тенденция выражается и в метро, и в парковках, и в автомобильных тоннелях – уже сейчас в Москве подземные переходы связывают многие части и элементы города. Многие ученые видят перспективу жилья под землей из-за глобального потепления. В городе будущего такое жилье будет напрямую связано с метро и подземными парковками.

Дороги не будут протяженными, потому что главная цель путей города будущего – доступность каждой улицы, каждого дома. Особое внимание уделяется пешеходным зонам. Проект «Масдар-сити» в ОАЭ от британского бюро «Фостер и партнеры» проектируется именно для свободы пешехода. Умная планировка улиц позволит добираться пешком из одного конца города в другой не более чем за час-два – благодаря наземным переходам, проходам сквозь дома и не только.

Доступность города для инвалидов – отличительная черта города будущего. Будет минимум лестниц, в ином случае рядом будут расположены лифты и специальные пандусы. В транспорте, как и полагается, будут специальные места. Для слабовидящих будут выложены специальные рифленые дорожки, особые указатели с шрифтом Брайля – во многих городах Европы и США это уже стандарт при проектировании и строительстве улиц.

В остальном дороги – это связующая система, которая позволит городу функционировать, но при этом не сможет испортить облик города, загрязнять окружающую среду и мешать пешеходам. В городе будущего дороги дополняют внешний вид города, не теряя своей функциональности. Общественный транспорт будет преобладать над частным, а подземные и наземные пути метро смогут помочь людям еще быстрее достигать пункта назначения. И просто ходить в таком городе должно быть комфортно и безопасно.

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