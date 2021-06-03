Сенатор Алексей Пушков обратился в МИД РФ из-за идеологических оценок берлинского памятника Воину-Освободителю

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2021, 15:33 Источник: ТАСС

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сегодня стало известно, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился в МИД России в связи с оскорбительными оценками памятника Воину-Освободителю в Берлине, выдвинутыми немецкой стороной.



Напомним, что ранее сенатором был озвучен текст надписи на информационном стенде, который находится рядом с монументом.



«Памятник, чья символика сегодня кажется чрезмерно пафосной, создавался исходя из советского исторического и художественного мировоззрения при Иосифе Сталине. Характерными чертами этого мировоззрения были культ личности, а также претензии на исключительность… После разоблачения Хрущёвым культа личности Сталина его памятники и имя исчезли из общественной жизни. Однако потребовалось ещё более 30 лет, пока стало возможным открыто критиковать сталинский террор», - говорится в тексте.



Алексей Пушков отметил, что подобное информационное сопровождение, сделанное немецкими властями, не имеет никакого отношения к захороненным на берлинском мемориале советским героям и подрывает историческое и нравственное значение памятника.



«Мы [члены комиссии] направили обращение руководству МИД РФ с просьбой поставить перед немецкой стороной вопрос о том, что идеологические оценки, которые содержатся на информационных стендах, не имеют отношения к самим по себе памятникам и подвигу советского солдата. Это более поздние трактовки, причем трактовки неуместные. Эти информационные стенды обесценивают значение памятника, они как бы говорят, что это памятник сталинской эпохи, относитесь к нему соответственно», - заявил Пушков.



Он уточнил, что надписи появились по инициативе германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст».



«Думаю, было бы правильно, если бы германские власти после нашего обращения предложили этому музею либо переписать эти таблицы, либо отказаться от них вообще. Они там написаны также на английском, французском, немецком языках, то есть их читают люди со всего мира», - отметил сенатор.



Известно, что в рамках Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, подписанного в 1990 году, ФРГ обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости