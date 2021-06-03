Как питаются и что пьют участники экономического форума в Петербурге

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3 июня 2021, 14:09 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Петербурге состоялось открытие международного экономического форума ПМЭФ-2021. Участниками этого престижного мероприятия уже подписаны первые соглашения, но, как известно, экономисты и политики – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Вот какие блюда и алкогольные напитки предлагается отведать гостям на ПМЭФ-2021.



Меню, предлагаемое важным персонам, представляет собой широкий выбор холодных закусок, салатов, горячих блюд, гарниров и десертов. В дополнение к яствам идут горячительные напитки.



Среди холодных закусок можно обнаружить «Севиче с осьминогом» стоимостью всего в 2200 руб. Особым предложением для участников форума является суп с бараниной и чечевицей ценой в 1500 руб. за порцию.



Отведать «Бок ягненка» гостям мероприятия предлагают за 17000 руб., зато «Гребешки с соусом Горгонзолла» обойдутся им аж в 10 раз дешевле. Среди гарниров – «Рис жасмин с трюфельным маслом» за 900 руб., десерты венчает «Малиновый пай» стоимостью в 1500 руб.



После подписания взаимовыгодных договоров участникам форума сам бог велел «принять на грудь», и ассортимент меню это сделать вполне себе позволяет. «Рюмашка» водки «Абсолют Ориджинал» здесь стоит 700 руб., а вот исландская «Рейка» обойдется немного дороже – 1100 руб.



Немного удивляет отсутствие в меню крымских вин. Возможно, их наличие на международном форуме организаторы посчитали неполиткорректным. Французские и итальянские вина представлены во всем многообразии.



Венцом творения продукции, предлагаемой ценителям алкогольных традиций, является «Чивас Салют 62 года»: 700 миллилитров этого божественного, судя по цене, шотландского виски обойдутся участникам форума в 900000 рублей.



По заверениям организаторов петербургского форума, в последние годы он превратился в ведущую мировую площадку для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих, в том числе и перед Россией. Что ж, приятного аппетита участникам ПМЭФ-2021! Да и нам не хворать…





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