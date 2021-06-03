У латвийской семьи в Швеции забрали детей

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3 июня 2021, 13:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

У проживающей в Швеции латвийской семьи забрали двух несовершеннолетних детей. Причина – подозрение в домашнем насилии. Родители детей это отрицают. Получится ли родителям вернуть своих детей?

Почему возникла такая ситуация?

Латвийская семья проживает в Швеции уже более десяти лет, растят 7-летнего сына и 5-летнюю дочь. По словам матери, у сына начались проблемы в школе: мальчик жаловался, что его обзывают и бьют. Разумеется, мать позвонила классному руководителю…

«Я позвонила в школу и сообщила, что ситуация вышла из-под контроля. Спросила, нужно ли мне сообщить об этом куда-то: Я же должна как мать защищать интересы своего ребенка. Мне ответили, что дело уже находится у директора. А 10 мая социальная служба сообщила, что обоих детей забирают из семьи. Сейчас они находятся в приемной семье. Наши дети здоровы: они никогда не оставались без присмотра, не было у них травм, никто насилие над ними не совершал. А то, что родители иногда повышают голос на своих детей, то это происходит в любой семье».

Что послужило поводом изъятие из семьи детей?

Как удалось выяснить, мальчик сказал учительницы, что он долго не рассказывал дома о ситуации, потому что боялся того, что папа будет сердиться. Для социальных служб это было достаточно! Детей забрали у родных.

«Социальные службы сказали, что дети подвергаются дома угрозе», - заявила мама детей.

Родители, конечно, сразу же обратились в посольство Латвии в Швеции.

В Министерстве юстиции Латвии не скрывают, что подобные ситуации, увы, происходят регулярно, особенно в Скандинавии. Конечно, официальные органы запросили обстоятельство дела у шведских социальных служб.

«Наша главная цель – вернуть детей в биологическую семью. А если это невозможно, то в расширенную биологическую семью: к бабушке, дедушке, сестре, брату. Если считается, что ребенок не может вернуться в биологическую семью, мы с привлечением латвийских социальных служб ищем возможность, чтобы детей передали в расширенную семью», - заявила директор Департамента международного сотрудничества Байба Югане-Линтере.

Как известно, что на рассмотрение подобных дел уходят годы. Но главное – социальные службы Швеции забрали детей и, видимо, возвращать не собираются. Законы Латвии для них – пустой звук.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» попросило прокомментировать ситуацию экс-главу Конституционного суда Латвии Гунарса Кутриса: «Ситуация, конечно, сложная. Мое личное мнение – дети должны всегда жить в биологических семьях. Если говорить о Скандинавии, то там все очень строго: к правам ребенка относятся очень внимательно. И если есть хоть малейшее подозрение, то детей забирают и передают в приемные семьи. Несколько лет назад была подобная ситуация с латвийской семьей, но в Великобритании. Это уже был не только «родительский» вопрос, но и политический: гражданку Латвии забрали в Великобритании у гражданки Латвии. Помню, что многие политики делали личные запросы в ведомства Великобритании, но все сложно. Думаю, что и тут процесс долгий. В Швеции свои законы. И они их придерживаются. Все произошло на их территории. Конечно, отстаивать свои права надо, рассказывать в прессе надо… Точно, что легко ничего не будет».

Продолжение следует…

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