Невозможное возможно: как выучить китайский язык

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3 июня 2021, 13:00

Фото из открытых источников

Профессиональные преподаватели китайского языка на платформе italki делятся своим опытом и рассказывают, с чего стоит начинать изучение китайского и что для этого нужно

Китайский язык считается одним из самых сложных для изучения. Тем не менее, с каждым годом он становится популярнее не только в России, но и во всем мире. По данным аналитической компании Statista за 2021 год, в мире китайским владеют 1 миллиард 120 миллионов человек. По распространенности китайский язык стоит на втором месте после английского. Еще одним доказательством растущей популярности китайского служит тот факт, что с 2019 года у российских школьников появилась возможность сдать единый государственный экзамен по китайскому языку.

Неужели китайский не настолько сложный язык, каким кажется? Если это действительно так, то с чего стоит начинать его изучение и на что обращать внимание? С этими и другими вопросами, которые волнуют всех новичков, отважившихся изучать китайский, мы обратились к преподавателям платформы italki — сообщества для изучения иностранных языков.

Правда ли, что китайский язык очень сложный?

Дело в том, что китайский довольно сильно отличается от привычных нам европейских языков, таких как английский, французский, итальянский и испанский, с которыми многие из нас сталкиваются еще в детстве. В отличие от них, китайский язык — тоновый, это значит, что от высоты голоса, которым произносятся некоторые звуки, зависит смысл сказанного. В китайском существуют четыре тона, не считая нейтрального, и все они выделяются голосом. Если случайно перепутать тон, можно сказать совсем другое слово или просто какую-то непонятную абракадабру, которая приведет в замешательство носителя китайского языка.

«Освоение тонов очень похоже на пение или музыку, — говорит Сэм Чжао, преподаватель китайского языка на платформе italki. — По моему опыту, тем, у кого есть музыкальный слух, освоить тоны гораздо проще. Но учиться в музыкальной школе вовсе необязательно — рано или поздно каждый ученик осваивает китайское произношение. Для этого необходимо регулярно тренироваться и стараться каждый день слушать речь носителей языка, стараясь в точности повторять за ними».

Пожалуй, тон — это самый сложный аспект изучения китайского, но даже здесь у русскоговорящих есть явное преимущество. Например, в отличие от носителей английского языка, наши соотечественники с легкостью осваивают специфические китайские звуки [j], [q] и [x], которые в русском языке соответствуют буквосочетаниям «дьи», «тьи» и «сьи». Тем же, кто не знаком с понятием мягких согласных, научиться правильно произносить эти звуки гораздо труднее.

Еще одной преградой для новичков становятся китайские иероглифы, похожие на причудливые древние письмена. Разве может современный человек запомнить и научиться отличать друг от друга эти рисунки, состоящие из сплошных черточек? Оказывается, есть множество методик запоминания иероглифов. Тайваньская художница Сюэ Шаолань придумала иллюстрации, помогающие ассоциировать китайские иероглифы с понятиями, которые они означают, и изобразила их в своей знаменитой книге «Chineasy. Китайский — легко!».





В то же время китайская грамматика не вступает ни в какое сравнение со сложными конструкциями в русском языке или даже с системой английских времен, с которой зачастую даже продвинутые ученики борются годами. В китайском языке нет ни падежей, ни спряжений, — практически все конструкции основаны на добавлении определенных слов в начале или в конце, которые в зависимости от контекста отражают те или иные грамматические категории.

Нужна ли специальная клавиатура, чтобы печатать на китайском?

Большинство носителей китайского языка используют фонетический метод ввода (пиньинь), для этого нужна всего лишь обычная клавиатура с латинской раскладкой «qwerty». Сэм Чжао рассказывает, как это работает: «Когда вы начинаете вводить слово, появляется специальное окошко со всеми подходящими иероглифами. Их можно выбирать из списка, нажимая на определенные клавиши. Если же на панели не появился необходимый иероглиф, нужно нажать клавишу “плюс”, чтобы перелистнуть страницу и увидеть другие варианты. Точно так же работает клавиатура на смартфоне».





Есть и еще один способ ввода — по структуре иероглифов (по чертам). В основном им пользуются те, у кого нет клавиатуры с раскладкой «qwerty», например, французы. «Этот метод написания очень удобен, если нужно написать что-то быстро, — рассказывает Анна Мельникова, преподаватель китайского языка на платформе italki. — Для этого желательно обзавестись китайской клавиатурой или специальной силиконовой накладкой с чертами».

Сколько времени потребуется, чтобы овладеть китайским на высоком уровне?

На изучение разговорного китайского уходит меньше времени, чем на чтение и письмо, потому что в речи, особенно неформальной, используется не так много слов, как кажется. Если практиковать разговорный китайский с носителем языка, на его освоение потребуется год или два. Если же вы захотите прочитать, например, роман на китайском языке, и полностью его понять или язык нужен вам для бизнеса, придется уделить его изучению гораздо больше времени — четыре-пять лет, но за это время вы сможете достичь уровня носителя и без труда научитесь переводить китайские тексты и речь на слух.

«Как преподаватель, я могу сказать, что язык в любом случае приходится учить всю жизнь, чтобы постоянно совершенствоваться, — объясняет Сэм Чжао. — Помимо разговорной практики, я советую слушать интервью с носителями языка и китайские подкасты, смотреть сериалы на китайском — все это помогает освоить произношение и говорить, как носитель. Полностью избавиться от акцента возможно, у меня есть такие ученики. Главное — много практиковаться».

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