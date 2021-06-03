Почему белорусские хоккеисты уехали домой на автобусе

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3 июня 2021, 12:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Для сборной Беларуси ЧМ завершен. Команда хоккеистов возвратилась домой на автобусе, а не на самолете. В чем же причина?



А причина проста: введенный в Латвии 25 мая запрет на авиасообщение с Белоруссией.



По словам главы оргкомитета турнира Эдгарса Бунциса, была надежда (до последнего момента), что ему удастся организовать вылет в Минск для белорусской команды. Для этого была необходима просьба-заявка от властей Беларуси, но такой запрос не поступил. Спортсмены отправились домой на автобусе.



Сборная Беларуси заняла итоговое 15 место на ЧМ по хоккею в Риге.

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