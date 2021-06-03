У 60% россиян нет никакой финансовой заначки

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2021, 11:51

Почти 60% россиян не имеют денежных накоплений. В случае потери работы многие не смогут сохранить нормальный уровень жизни. При этом продолжительность поиска работы в стране может доходить до 8 месяцев, сообщает Росстат.



Отсутствие возможностей накопления говорит о высоком уровне трат и сложной экономической обстановке в стране. Отложить деньги могут лишь 25% людей. В то же время заначка может быть использована для приобретения небольших «доступных радостей». Мелкие суммы денег у россиян хранятся в наличных, так как сотрудничать с финансовыми институтами нет необходимости. Более крупные суммы население предпочитает хранить в банке, складывать их в различные финансовые активы, недвижимость и т.д.



Избежать потери крупных сумм можно посредством приобретения земли, драгоценных металлов, иностранной валюты. Наличие финансовой дисциплины позволяет гражданину сформировать денежную подушку в течение относительно небольшого периода времени. Чаще всего россияне копят деньги на приобретение квартиры, получение образования, ремонт и покупку автомобиля. На «чёрный день» откладывает только 13% граждан. Из-за стремительного роста цен население стало активнее пользоваться кредитными услугами. В возможности получения займа многие так же видят финансовую защиту.





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