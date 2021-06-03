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Синоптики отмечают ежегодное снижение воды, поступающей в крымские водохранилища ​

, 11:11 Источник: Аргументы недели-Крым

Синоптики отмечают ежегодное снижение воды, поступающей в крымские водохранилища ​
Фото: cоцсети

Главный оценочный водоем Крыма – Симферопольский – прибавил на шесть миллионов кубометров меньше, чем в 2020.

Крымские синоптики отмечают ежегодное снижение воды, поступающей в водохранилища, при этом одни говорят о пятилетнем цикле обезвоживания полуострова, другие о десятилетке.

Ранее «Аргументы недели» писали о пересыхании уже в середине мая и так не бурных в этом году горных рек.

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