Скончалась известная копейская журналистка Людмила Гейман

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3 июня 2021, 09:09 Татьяна Михайлова

Она проработала в редакции «Копейского рабочего» 40 лет.

Публикации Людмилы Гейман множество раз помогали людям в решении непростых ситуаций. В своих материалах она поднимала острые социальные проблемы, представляла целостную картину жизни города. Людмила Васильевна мастерски владела разными жанрами журналистики. Ее талант был неоднократно отмечен на профессиональных конкурсах, в 2019 году ей вручили почетный знак «За заслуги перед Копейском».

Людмила Гейман любила людей, и они, чувствуя это, отвечали ей взаимностью. «Журналистика — это, прежде всего, общение с людьми, и только потом уже написание материала», — не раз говорила она. Те, кто были знакомы с Людмилой Васильевной, ценили ее доброту, умение дружить и тонкое чувство юмора.

Людмила Васильевна скончалась 3 июня. Ей было 66 лет.

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