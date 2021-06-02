Создатели секретных военных систем России заработали на «мертвых душах» около 300 млн рублей

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2 июня 2021, 20:05 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Завершено расследование уголовного дела о хищениях, совершенных группой военных конструкторов из Твери при создании секретных систем обеспечения деятельности воздушно-космических сил (ВКС) России. Следствие утверждает, что разработчики систем защиты самолетов от ракетных ударов и космической связи включили в свои коллективы сотню «мертвых душ», списав на них почти 300 млн рублей.



По версии СКР, в 2011 году ученый, генерал-майор Сергей Ягольников, возглавлявший в то время ЦНИИ ВКС (бывший 4-й ЦНИИ Минобороны), создал при госучреждении АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТиС). В число учредителей компании он не входил, но при этом оставил за собой частичный контроль над фирмой, передав 19% ее акций сыну, а затем - внуку.



В разное время руководили фирмой Ягольникова его бывшие подчиненные. Сотрудниками РТиС стали по большей части уволившиеся или вышедшие на пенсию конструкторы ЦНИИ. Генерал же передавал в РТиС контракты на опытно-конструкторские разработки, полученные его институтом в рамках гособоронзаказа.



Конструкторы-отставники создавали систему связи и автоматизированного управления воздушно-космической обороной «Акация», модернизировали станции формирования активных радиопомех «Сирень», устанавливаемые на военные самолеты для защиты от поражения управляемыми ракетами. Военные пенсионеры из Твери участвовали в разработке мобильных радиолокационных станций для обнаружения «атакующих элементов высокоточного оружия» и «малозаметных низколетящих объектов типа "Стелс"», автоматизированных систем управления войсковыми соединениями и радиоэлектронной борьбы.



В августе 2018 года РТиС возглавил бывший начальник управления ЦНИИ ВКС Александр Храмичев. Он изучил отчетность фирмы за прошлые годы и предположил, что в ней долгое время были фиктивно трудоустроены десятки людей, являвшихся родственниками и знакомыми его предшественников. Наблюдениями Храмичева заинтересовалось ГВСУ СКР. Следователи пришли к выводу, что РТиС действительно содержит в штате около сотни «мертвых душ», и все они регулярно получают на свои банковские карточки зарплаты. Выяснилось, что руководителям РТиС они были необходимы для увеличения задействованных в работе человеко-часов.



В итоге следствие установило, что «мертвые души» были задействованы едва ли не во всех выполненных фирмой с 2011 года опытно-конструкторских разработках, а общий объем похищенного ее руководителями вырос до 285,532 млн рублей. В число пострадавших от РТиС попали сотрудничавшие с ней в разное время Минобороны, ФСО России и еще около десяти предприятий российского ВПК.



Интересно, что сами фиктивно трудоустроенные похищенных денег даже не видели. Все они пояснили следствию, что были знакомы с руководителями РТиС и в разное время по их просьбам оформили на свое имя банковские карточки, которые сразу же отдали заказчикам.



Руководителей РТиС привлекли к ответственности за особо крупное групповое мошенничество. Известно, что материалы следствия составили 368 томов.





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