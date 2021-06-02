Мэр Ялты борется с застройщиками Форосского парка

Янина ПАВЛЕНКО удивилась, что застройщик немножко наплевал на ее недавнее распоряжение.
Сегодня ялтинский градоначальник наведалась в Форос и обнаружила забор там, где его не должно быть. Госпожа ПАВЛЕНКО потребовала ликвидировать заграждение, на что получила обещание сделать это в ближайшие дни и даже вымыть территорию с мылом. «И убрать за собой весь мусор!», - распорядилась вдогонку мэр.
ПАВЛЕНКО уверена, что местные жители – ее команда единомышленников – «будут ежедневно контролировать процессы, происходящие на территории парка и напрямую мне докладывать, а я – незамедлительно на нее реагировать». Можно ли звонить ночью мэр не уточнила.
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