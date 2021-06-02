В этом году из крымской земли вылезет какая-то особенная саранча

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2 июня 2021, 19:28 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Это будет армия агрессивного и злого помета, бушующего в южных регионах раз в семнадцать лет.



Информация распространяется со ссылкой на специалистов научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. «В конце мая – начале июня начинается активный рост личинок саранчовых вредителей в природных очагах на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», — говорится в документы ученых.



Саранча способна собираться в группы до миллиона особей и наносить непоправимый ущерб урожаю.







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