В этом году из крымской земли вылезет какая-то особенная саранча

Это будет армия агрессивного и злого помета, бушующего в южных регионах раз в семнадцать лет.
Информация распространяется со ссылкой на специалистов научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. «В конце мая – начале июня начинается активный рост личинок саранчовых вредителей в природных очагах на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», — говорится в документы ученых.
Саранча способна собираться в группы до миллиона особей и наносить непоправимый ущерб урожаю.
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