Как флоридские промоутеры и панки агитируют поклонников привиться от Ковида

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2 июня 2021, 19:22 Антон Дубровский, Журналист

Фото: панк-рок-группа Teenage Bottlerocket

Организатор панк-рок-концерта панк-рок-группы Teenage Bottlerocket в Санкт-Петербурге, Флорида (США) Пол Уильямс сообщил о том, что непривитым людям придется заплатить почти 1000 долларов, чтобы посетить предстоящий концерт, в то время как те, у кого есть прививки от Ковида, заплатят всего 18 долларов. Поклонникам панк-рок-группы придется предоставить доказательства вакцинации, чтобы получить более дешевые билеты.

«Мы просто пытаемся сделать шоу безопасным, и агитируем поклонников группы пойти и сделать прививку, чтобы защитить себя, свои семьи и свое сообщество», - говорит Уильямс о потенциальных посетителях концерта.

Он сообщает, что не уверен, что сможет легально запретить непривитым посетителям быть на шоу, которое намечено на 26 июня в Санкт-Петербургском баре VFW Post № 39, поэтому вместо этого он придумал необычные ценовые категории билетов.

Участники группы Teenage Bottlerocket сказали, что сначала они скептически отнеслись к ценам на билеты, но позже решили поддержать инициативу Пола Уильямса.

«Никто не узнает, что именно владельцы билетов для непривитых посетителей купили эти билеты, и с ними будут обращаться так же, как со всеми остальными» - объясняет Уильямс.

Существует 250 билетов для привитых людей на шоу в Санкт-Петербурге и четыре билета для непривитых посетителей концерта. До сих пор, сказал Уильямс, за билетами не обратилось ни одного непривитого человека.

Уильямс так же говорит, что хочет побудить людей сделать прививку, и считает, что было бы незаконно запрещать непривитым людям прийти на концерт.

Трудность заключается в том, что, запросив доказательства вакцинации, Уильямс может нарушить исполнительный указ, подписанный в апреле правительством Флориды, который запрещает предприятиям в штате требовать от клиентов предоставить документы о том, что они были вакцинированы, чтобы получить доступ куда-либо.

Чиновник Рон ДеСантис из правительства Флориды объясняет: «Совершенно неприемлемо, чтобы правительство или частный сектор требовали бы от вас показать доказательства вакцинации, чтобы просто иметь возможность быть частью нормального общества».

«Требование так называемых паспортов вакцинации против Ковида для участия в повседневной жизни - например, посещения спортивного мероприятия, посещения ресторана или посещения кинотеатра — создаст два класса граждан, основанных на наличии вакцинации», - объясняет он.

3 мая ДеСантис подписал еще один указ, который грозит штрафом предприятиям, школам и правительственным ведомствам на сумму 5000 долларов за запрос документов, доказывающих вакцинацию, с исключением для лицензированных поставщиков медицинских услуг.

Пол Уильямс, скорее всего, избежит этого штрафа, поскольку он вступает в силу 1 июля - всего через несколько дней после концерта 26 июня.

Существует также потенциально сложный юридический процесс, связанный с запросом медицинских записей.

Доктор Джей Вулфсон, заместитель вице-президента по законодательству, политике и безопасности в области здравоохранения Университета Южной Флориды, объясняет: «Это было бы дискриминацией, если бы представители бизнеса требовали от вас делиться личной медицинской информацией».

По данным Центров по Контролю и Профилактике Заболеваний, примерно 38% жителей Флориды вакцинированы на сегодняшний день.

Тем не менее, по крайней мере, один поклонник группы Teenage Bottlerocket разочарован в условиях проведения концерта и считает политику продажи билетов несправедливой. Поклонница панка Бритни Уиген пока не смогла сделать прививку из-за того, что недавно оправилась от болезни Ковидом. Бритни считает, что при наличии антител в ее крови от недавней инфекции, у нее есть некоторая защита.

«Я думаю, что это ужасная ситуация, потому что не все могут получить вакцину. К примеру, я не могу, потому что у меня совсем недавно был Ковид», - говорит Уиген. «Я понимаю, для чего они это делают. Я понимаю, что это забота об участниках концерта со стороны организаторов и группы, но это просто нечестно», - продолжает она.

Участник группы Teenage Bottlerocket Рэй Карлайл говорит: «Мы думали, что Уильямс шутит». Уильямс, по словам Рэя, «делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность для аудитории, группы и персонала на месте проведения концерта и группа поддерживает эту идею».

Карлайл отметил, что он и остальные члены его группы также вакцинированы, и сказал, что люди должны сделать прививку, потому что это правильно. Он говорит, что непривитые фанаты могут посетить еще одно шоу их тура в Орландо, Флорида, где нет такой структуры цен на билеты, и у таких поклонников, как Бритни Уиген есть другой вариант.

«Вполне возможно воспользоваться краудфандингом, если вы так хотите попасть на этот концерт в Санкт-Петербурге. Это хороший вариант собрать 1000 долларов на билет», - добавил Карлайл.

Как еще эпидемия Ковида изменит музыкальную индустрию? Продолжаем наблюдение.

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