В Челябинске не хватает водителей скорой помощи

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2 июня 2021, 18:06 Анна Семенова

Новенькие автомобили ждут своих водителей. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Желающих ждут на работу с достойной зарплатой

В Челябинске требуются водители скорой и автомобилей медицинской помощи. Условия обещают достойные. Во-первых, совсем недавно на средства нацпроекта «Здравоохранение» был обновлен автопарк. Новеньким машинам не хватает только шоферов. Во-вторых, есть возможность работать посменно. В-третьих, предоставляются все социальные гарантии, дополнительный оплачиваемый отпуск, стимулирующие выплаты. Водители авто медицинской помощи могут устроиться по совместительству.

Зарплата на скорой – от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, водителю автомобиля медицинской помощи предлагают от 17 тысяч рублей. Требование одно: опыт работы водителем.

По всем вопросам можно звонить по телефону МАУ «Челябмедтранс» - +7 (351) 225 16 10

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