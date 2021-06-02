Госинспекция по недвижимости увеличила число обследованных объектов в 30 раз благодаря электросамокатам, – Владимир Ефимов

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2 июня 2021, 18:04

Фото из открытых источников

Год назад в качестве пилота в Москве был запущен проект «Мобильный инспектор». В рамках него специалисты Госинспекции по недвижимости начали использовать в работе электрические самокаты, что оказалось очень эффективным решением. О достижениях в этой сфере и ближайших перспективах рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Проект «Мобильный инспектор» запустили в мае 2020 года на территории Центрального административного округа. Сотрудникам Госинспекции по недвижимости было предложено использовать в работе электросамокаты, которые развивают скорость до 25 км/час и на одном заряде могут покрывать расстояние в 35-55 км.



Нововведение оказалось эффективным, так как использование электросамокатов позволяет инспекторам в течение одного рабочего дня экономить около 3 часов и оперативно проверять большее количество территорий столицы.



«В рамках проекта «Мобильный инспектор», который был в пилотном режиме запущен в прошлом году, специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в 10 раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном административном округе. После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его еще на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая ТиНАО», – отметил Владимир Ефимов.



Теперь самокаты используются инспекторами также для мониторинга территорий Южного, Западного, Северного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного и Зеленоградского административного округов Москвы.



В перечень задач, которые выполняют специалисты Госинспекции по недвижимости, входит контроль за соблюдением законности использования объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы, предотвращение и пресечение правонарушения земельного законодательства и защита интересов города в сфере имущественно-земельных отношений.









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